"Zäh geworden": Warum in Augsburgs Nachtleben Katerstimmung herrscht

An Freitagabenden ist in Augsburger Clubs oft nicht mehr besonders viel los.

Plus Das Ausgehverhalten in Augsburg hat sich geändert. Clubs sperren seltener auf, Partyveranstalter hören auf, die Rede ist gar von "Aussterben". Was ist da los?

Von Fridtjof Atterdal

Als Veranstalter habe man es in Augsburg schwer, sagt Sefer Osmanov. Zehn Jahre lang hat er in und um Augsburg die "Flawless-Events" organisiert, Partys mit bis zu 2500 Gästen, wie er sagt. Doch diese Zeiten sind vorbei. Am Samstag hat in der Sound-Factory Gersthofen die letzte Flawless-Party stattgefunden. Zuletzt kamen kaum mehr als 500 Gäste. Osmanov macht unter anderem die schlechte "Energie" durch Kriegsnachrichten, Inflation und andere negative Faktoren für die fehlende Feierlaune verantwortlich. "Und wenn man jemanden kennenlernen will, geht das heute mit Snapchat und Instagram", sagt der Veranstalter. Auch Club- und Diskobetreiber klagen zunehmend über zu wenige Gäste. Was ist da los in Augsburgs Nachtleben?

Am Freitagabend ist es mittlerweile ruhig in der Augsburger Innenstadt. Es gibt Nachtschwärmer, doch bei Weitem nicht mehr so viele wie vor ein paar Jahren. Weggegangen wird vor allem Samstagabend. Ein Beitrag im sozialen Netzwerk Instagram sorgte zuletzt für lebhafte Diskussionen. Die Frage, gestellt vom Szene-Account "Clubbin Augsburg": Stirbt das Augsburger Nachtleben aus? Die junge Generation ziehe sich immer mehr zurück – gefeiert werde lieber zu Hause als im Club. Mangelndes Marketing, zu hohe Preise und zu wenig Innovation der Veranstalter hätten das Ausgehverhalten stark verändert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

