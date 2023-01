Augsburg

18:44 Uhr

Was bedeutet die neue Grundsteuer für die Augsburger Stadtteile?

Plus Die Abgabefrist neigt sich dem Ende zu. Eigentümer und teils auch Mieter werden ab 2025 andere Beträge zahlen müssen. Wer profitieren und wer Nachteile haben könnte.

Von Stefan Krog

Irgendwann im kommenden Jahr wird die Kämmerei der Stadt jedem Eigentümer der rund 110.000 Grundstücke in Augsburg Post schicken. Aus dem Brief wird hervorgehen, wie viel Grundsteuer ab 2025 fällig wird, nachdem in den vergangenen Monaten alle Eigentümer eine Erklärung zur Größe von Grundstück und Immobilie beim Finanzamt abgeben mussten. Am Dienstag sollte die Frist enden, Bayern gewährte aber kurzfristig eine dreimonatige Verlängerung, nachdem landesweit knapp ein Drittel der Erklärungen noch fehlt. Für Augsburg gibt es keine gesonderten Zahlen. Aktuell zahlt man in Augsburg knapp 600 Euro pro Jahr für ein Einfamilienhaus und um die 90 Euro pro Jahr für eine kleine Wohnung. Klar ist, dass sich so gut wie alle Beträge ändern werden - ob im Einzelfall nach unten oder oben, ist noch offen. Allerdings zeichnet sich als Tendenz ab, dass manche Augsburger Stadtteile profitieren könnten. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

