Was ein Augsburger Café mit der Europäischen Union verbindet

Plus Das Caffé Europa in der Innenstadt entstand einst als Anlaufstelle für Europäer. Heute betreibt es die albanische Familie Qarri, die auf italienische Küche setzt.

Nur wenige Schritte von St. Ulrich und Afra entfernt kann man in Augsburg Kaffee trinken. Dort befindet sich das "Caffé Europa". Besitzer Skender Qarri empfängt seine Gäste bei Sonnenschein im Außenbereich auf der Maxstraße. Besonders die für Italien typische Pasta und der Aperol Spritz sei bei den Besucherinnen und Besuchern beliebt, sagt Qarri. Das Caffé habe deshalb viele Stammgäste. Aber auch kirchliche Würdenträger kämen hin und wieder für eine Pause über die Straße, der Kölner Erzbischof Woelki habe das Lokal einst sogar für den besten Kaffee in Augsburg gelobt. Auch den starken Espresso - stilecht mit einem Glas Wasser und Praline - serviert man auf traditionell italienische Art. Und das, obwohl Qarri und seine Familien gar nicht aus Italien kommen.

Qarri ist vor 32 Jahren aus Albanien nach Deutschland gekommen. Trotzdem führen er und seine Familie ein italienisches Lokal. Qarri arbeitete zunächst lange Zeit für Schwarzbräu. Als seine Frau Majlinda die italienische Küche kochen und lieben gelernt habe, habe er die Brauerei verlassen, um seine Frau Vollzeit zu unterstützen, erzählt Qarri. Sie koche alle Speisen selbst. "Wir haben eine kleine Küche, aber da kann man alles machen." Außerdem hätten Albanien und Süditalien viel gemeinsam - kulturell und kulinarisch. Für albanische Auswanderinnen und Auswanderer auf Arbeitssuche seien italienische Restaurants oft die erste Anlaufstelle. Es komme nicht selten vor, dass die Mitarbeitenden im Laufe der Zeit die Gastronomien übernehmen, sagt Qarri. In den USA sage man sogar: "Wenn du gut italienisch essen willst, gehe zu Albanern."