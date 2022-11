Wegen Hörsaalbesetzung: Uni lädt Klimaaktivisten zum Gespräch ein

Plus Die Klimaaktivisten der Gruppe "End Fossil" protestieren seit Montag im Hörsaal 1 auf dem Augsburger Campus. Ob sie auf das Gesprächsangebot eingehen, ist noch unklar.

Es ist ein ungewöhnliches Bild, das sich einem dieser Tage an der Uni Augsburg bietet. Seit Montag besetzt das Bündnis "End Fossil: Augsburg" den Hörsaal 1 der Uni, um mehr Klimaschutz durchzusetzen. Ihre Liste mit Forderungen ist lang. Konkret geht es ihnen zum Beispiel darum, dass die Universität bis 2027 klimaneutral ist, die Studierenden mehr mitbestimmen können und die Uni für mehr soziale Gerechtigkeit sorgt.