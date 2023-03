Augsburg

vor 56 Min.

Weil Rad-Stellplätze fehlen: Kita Teddy & Bär kann neue Gruppe nicht eröffnen

Plus Seit Monaten will die Augsburger Kita Teddy & Bär eine dritte Krippengruppe eröffnen. Die Stadt genehmigt die Plätze aber nur, wenn genug Fahrräder abgestellt werden können.

Von Miriam Zissler

Kita-Plätze werden in Augsburg, wie in vielen anderen Kommunen auch, dringend benötigt. Seit Jahren kann die Stadt nicht so viele Plätze anbieten, wie benötigt werden. Die Kita Teddy & Bär in der Bismarckstraße will ihr Angebot deshalb von zwei auf drei Krippengruppen erhöhen und stellte dafür vor acht Monaten einen Antrag. Bis heute erhielt der private Träger dafür aber keine Genehmigung - unter anderem, weil der Nachweis der Fahrradabstellplätze nicht den Vorgaben entsprach. Für die insgesamt 36 Krippenplätze muss die Kita dann laut einer Augsburger Satzung nämlich 16 mehrheitlich überdachte Fahrradstellplätze anbieten. Ohne genug Platz für Fahrräder gibt es auch keine Betreuungsplätze für Kinder.

