Wenn die Bergwacht im FCA-Stadion anrückt

Augsburg hat einen Milchberg und einen Leonhardsberg. Und hat eine Bergwacht. Eine Bergwacht im Flachland? Ja, das passt durchaus zusammen. Die Bergretter des Roten Kreuzes sind neben ihren „echten“ Einsätzen“ im Allgäu auch in der Fuggerstadt aktiv. Sie sichern zwischen Perlach- und Eisenberg per Seil alljährlich die blond gelockten Engel auf dem Rathausbalkon beim Christkindlesmarkt, die heuer wegen der Sanierung des Rathauses nur in einem Fenster zu sehen sein werden. Und - was kaum jemand weiß: Sie sind bei jedem FCA-Heimspiel in der WWK-Arena in Bereitschaft. Dazu später mehr.

