Wer sich 2021 ins Goldene Buch der Stadt Augsburg eingetragen hat

Plus Zwei Politikerinnen, ein Diplomat sowie Sportlerinnen und Sportler verewigten sich im Goldenen Buch der Stadt Augsburg. Welche Geschichten es zu erzählen hat.

Mit einem großen blauen Rollkoffer betritt Dieter Saborowski, Leiter Hauptabteilung Protokoll der Stadt Augsburg, das Fürstenzimmer im Rathaus. Mit etwas Schwung platziert er das Gepäckstück schließlich auf einem Stuhl und lässt den Deckel aufspringen. Zum Vorschein kommt das Goldene Buch der Stadt, das im Koffer zusätzlich in einer Schalung aus Holz liegt, damit es nicht hin- und herrutscht und beim Transport beschädigt wird.