Augsburg

vor 32 Min.

Wie aus einem Drogen-Einsatz ein großer Fahrrad-Fund wurde

Die Polizei in Augsburg hat 18 gestohlene Fahrräder gefunden und sucht nun die Eigentümer. Die Hintergründe des Falls sind außergewöhnlich.

Die Polizei findet in Augsburg etliche Fahrräder und sucht nun nach den Eigentümern. Ein Sonderfall – auch, weil es beim Einsatz um etwas komplett anderes ging.

Von Max Kramer

Sie sind mal neongrün, mal himmelblau, mal schwarz, sie stammen von unterschiedlichen Marken und sind in unterschiedlichem Zustand. Eines aber eint die Fahrräder, die da aneinandergereiht stehen: Sie sind Diebesgut. Oder waren es, denn die Polizei hat all die Fahrräder, die derzeit auf ihrer Homepage abgebildet sind, inzwischen sichergestellt. Nun läuft die öffentliche Suche nach den Eigentümerinnen und Eigentümern. Allein dieser Schritt ist alles andere als üblich. Aber da ist noch mehr, was diesen Fall außergewöhnlich macht.

Insgesamt 18 Fahrräder fand die Polizei während der Aktion. Sie seien "teils hoch- beziehungsweise neuwertig" und mutmaßlich "im Bereich Augsburg und näherer Umgebung" entwendet worden, hieß es. Sieben der festgestellten Fahrräder konnten schnell Diebstählen im Stadtgebiet zugeordnet werden. Die Eigentümer seien inzwischen informiert, hieß es. Blieben noch die elf, deren Eigentümer die Polizei mit der öffentlichen Suche – Betroffene können sich bei der Inspektion Süd unter 0821/323-2710 melden – erreichen will.

