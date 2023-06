Polizei spürt gestohlene Fahrräder auf – und sucht nun nach Besitzern

Während eines Einsatzes stellt die Polizei in Augsburg mehrere teils hoch- und neuwertige Fahrräder sicher. Nur: Wem gehören sie? So läuft die Suche ab.

Die Polizei hat in Augsburg während eines Einsatzes insgesamt 18 Fahrräder sichergestellt, die mutmaßlich in oder um Augsburg entwendet worden waren. Wie es in einer Mitteilung heißt, seien sie "teils hoch- bzw. neuwertig". Sieben Fahrräder seien bereits Diebstählen im Augsburger Stadtgebiet zugeordnet worden, die Eigentümerinnen und Eigentümer seien informiert.

Polizei in Augsburg sucht nach Eigentümern von gestohlenen Fahrrädern

Bei elf Fahrrädern ist allerdings noch unklar, wem sie gehören. Die Polizei sucht nun unter anderem mit Bildern nach den jeweiligen Eigentümern. Zu finden sind sie auf der Internetseite der Polizei (www.polizei.bayern.de/fahndung/sachen/sichergestellte-gegenstaende). Wer sein Fahrrad erkennt, kann sich bei der Inspektion Augsburg Süd unter 0821/323-2710 melden. (kmax)