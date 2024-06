Augsburg

Wie Emre Cans Ehefrau bei den Sommernächten mitfieberte

Am Freitagabend herrschte bei den Sommernächten in Augsburg auch 2024 wieder gewohnt dichtes Gedränge.

Plus Bei den Augsburger Sommernächten lag am Samstag der Fokus auf Fußball. Unter die Besucher mischte sich eine Spielerfrau. Ein paar Anekdoten.

Von Ina Marks

Drei Abende lang war die Augsburger Innenstadt in eine einzige Partyzone verwandelt. Bands, DJs, Essens- und Getränkestände, in buntes Licht getauchte Fassaden - die Sommernächte begeisterten Tausende Besucher. Unter die Menge mischte sich auch die Ehefrau eines Nationalspielers, die während des EM-Spiels mitfieberte. Manche hatten aus einem anderen Grund Schweiß auf der Stirn. Ein paar Anekdoten.

Bei den Sommernächten konnte man fast überall auf Monitoren das Fußballspiel der deutschen Mannschaft verfolgen. So auch bei Feinkost Kahn in der Annastraße. Unter den Zuschauern saß ein ganz besonderer Fan: Die Ehefrau des Nationalspielers Emre Can, Sara Can, verfolgte dort angespannt das Spiel und freute sich über den Sieg. "Das ist etwas Besonderes", meinte die zierliche Augsburgerin, die nicht fotografiert werden wollte. Sie halte sich bewusst aus der Öffentlichkeit heraus, sagte sie freundlich und bat um Verständnis. Letztes Jahr, so verriet sie noch, hätten Emre Can und sie geheiratet. Tatsächlich gibt es in den Medien keine Berichte über das Paar. Lediglich von einer Hochzeit in Istanbul 2023 wurde berichtet. Der Fußballspieler hält die Identität seiner Frau aus Augsburg bislang geheim.

