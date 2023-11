Augsburg

vor 11 Min.

Debatte in Augsburg: Wie gut funktioniert ein autoarmes Wohnviertel?

Plus Die Stadt Augsburg setzt in Neubauvierteln verstärkt auf Quartiersgaragen und keine Autos im Quartier. Doch wie gut dies gelingen kann, wird unterschiedlich gesehen.

Von Stefan Krog

Der Plan von städtischer Wohnbaugruppe und Stadt Augsburg, im Bereich von Centerville-Nord durch Abriss von 350 Bestandswohnungen und Verdichtung ein "autoarmes" Quartier mit 1200 Wohnungen zu schaffen (wir berichteten), ist im Bauausschuss des Stadtrats grundsätzlich auf Gefallen gestoßen, hat aber auch kritische Nachfragen provoziert. Vor allem von der SPD kamen Fragen, wie man sich - nachdem die Stadt auch in anderen Neubauvierteln auf sogenannte Mobilitätshubs als Parkgaragen setzt - das Viertel in der Praxis vorstellen müsse.

Wie berichtet soll die Carl-Schurz-Straße künftig ein autofreier Ring für Fußgänger und Radler werden. Verkehr innerhalb des Viertels wird künftig auf ein Minimum reduziert, was mehr Platz zum Aufenthalt auf Freiflächen und Straßen, die ineinander übergehen, schaffen soll. Autos werden am Rand des Quartiers in drei "Hubs" geparkt. Dies sind Parkhäuser, die um Funktionen wie Cafés, Packstation oder andere Mobilitätsangebote wie Leihräder erweitert sind. Auch beim Wohnprojekt des Freistaats an der Berliner Allee ist ein Hub-Konzept vorgesehen. Dort gehen die Überlegungen schon in die Richtung, den Bewohnern Handwagen oder Sackkarren zur Verfügung zu stellen, um Lasten zwischen Hub und Wohnung zu transportieren.

