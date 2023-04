Wilde Störche am Augsburger Zoo legen "Ostereier"

Gleich zwei Augsburger Storchenpaare hoffen diesmal auf Elternglück. Empfehlenswert ist eine Storchen-Beobachtungstour durch Stadt und Land.

Bunte Ostereier für Kinder werden im Augsburger Zoo am Ostersonntag und Ostermontag verteilt. Weiter oben, in den Bäumen an der Zoomauer nahe der Waldgaststätte Parkhäusl, gibt es diesmal andere "Ostereier". Sie sind etwa 110 Gramm schwer, leicht weiß glänzend und deutlich größer als die von Hühnern. Auf dem Gelege sitzt Augsburgs wildes Storchenpaar. Lange war es das einzige, das im Trubel der Großstadt brütete. Das beginnt sich zu ändern. Auch im Umland nehmen die Weißstörche zu.

Gerhard Mayer vom Landesbund für Vogelschutz hat ein gutes Fernglas und immer im Blick, wie es Augsburgs wilden Störchen geht. In der ersten Märzwoche vermeldete er die Ankunft des Männchens. Es ist der Storch, der seit 2018 den Ring der Vogelwarte Radolfzell trägt. Wenige Tage später kam sein Weibchen aus dem Winterquartier im Süden zurück.

Storchenpaar mit Verletzungspech nimmt neuen Anlauf

Das Paar ist schon eifrig im Brutgeschäft und offenbar früher dran als seine Artgenossen auf dem Land. "Am Mittwoch saß das beringte Männchen tief im Nest, stand aber dann kurz auf, als würde es Eier wenden", so Mayer. Dann drückte es sich wieder tief in die Nistmulde. Ein Männchen mache das nur, wenn es die Ablösung beim Brüten übernehmen muss. Diese Storcheneltern wissen inzwischen, wie man es auch bei schwierigen Wetterverhältnissen richtig macht. Vergangenes Jahr haben sie drei Junge erfolgreich aufgezogen.

2022 hatte sich erstmals noch ein zweites Storchenpaar auf einer höheren Buche an der Zoomauer angesiedelt. Damals blieb es ohne Nachwuchs, das Weibchen war verletzt. Auch in diesem Jahr sind vermutlich dieselben Störche wieder da und hoffen auf Elternglück. Weil beide nicht beringt sind, kann man sie nicht sicher identifizieren.

Im Umland gibt es vielerorts Störche auf Dächern zu sehen

Wer gerne Störche beobachtet, für den lohnt sich in den kommenden Tagen und Wochen nicht nur ein Spaziergang durch den Siebentischwald entlang an der Zoomauer. Ein Ausflug ins Umland kann ebenfalls spannend sein. Dort nehmen die Wildstörche zu. Im Wittelsbacher Land gab es zuletzt einen Rekord an ausgeflogenen Jungstörchen. Auch jetzt sind viele Weißstörche auf dem Land wieder eingetroffen und auf Hausdächern gut zu sehen - etwa im Friedberger Ortsteil Bachern, in Dasing, in Pöttmes und seinem Ortsteil Grimolzhausen, oder in Aichach. Auch in Inchenhofen nahe der Kirche St. Leonhard ist das Klappern der Störche wieder zu hören.

