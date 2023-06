Augsburg

"Wir wollen in Augsburg eine der modernsten Unikliniken Europas errichten"

Plus Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) erklärt im Interview, warum die Uniklinik in Augsburg neu gebaut werden soll. Sie wird künftig wohl weniger Betten haben als bisher.

Von Stefan Krog

Die Entscheidung im Kabinett, dass die Uniklinik neu gebaut statt saniert wird, ist jetzt ein Vierteljahr her. Ist der Freistaat mit der Planung inzwischen weitergekommen?



Markus Blume: Die Entscheidung für einen Neubau war absolut richtig, wir sind mit Hochdruck dahinter. Im Moment laufen die Voruntersuchungen. Wir haben, gemeinsam mit der Stadt Augsburg, ein hohes Interesse daran, dass wir zügig fertig sein werden – ich denke an eine Größenordnung von etwa 15 Jahren. Denn wenn es länger dauert, wären noch mal erhebliche Investitionen in den Bestand nötig. Deshalb wollen wir jetzt rasch die Grundlagen schaffen. Diese Woche haben wir zum Beispiel die möglichen Baufelder angeschaut.

Steht der Standort des Neubaus inzwischen genau fest?



Blume: Wir untersuchen noch die verschiedenen Optionen. Kriterien für die Auswahl sind zum Beispiel die räumliche Nähe zu Forschungsgebäuden, die Weiternutzung vorhandener Infrastruktur und die Schnelligkeit, mit der wir weiterkommen können. Als gute Option erscheint die südwestlich an den jetzigen Standort anschließende Variante. So wäre der Anbau ‚West‘ für die Intensivmedizin, der in zwei Jahren in Betrieb gehen wird, gut an den Neubau anbindbar. Und mit der Südwestvariante bestünde auch eine große Nähe zu den Forschungsgebäuden, die momentan in Bau sind. Diese Nähe von Wissenschaft und Klinik ist wichtig für Forschungsprojekte. Aber natürlich werden auch andere Standorte durchgespielt wie ein Bau im Bereich des Parkplatzes im Osten.

