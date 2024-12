Wo in Augsburg neue Wohnungen entstehen

Die Abrissbagger in Pfersee rückten vor inzwischen vier Jahren an, um die alten Fabrikhallen auf dem Dierig-Areal zu beseitigen. Seitdem klaffte auf dem früheren Augsburger Industriegelände, das zwischen Augsburger Straße und Bgm.-Ackermann-Straße liegt, eine Baugrube. Immerhin wurden ein Quartiersparkhaus für den danebenliegenden Gewerbepark sowie eine Erschließungsstraße gebaut. Doch den Bau der 210 geplanten Wohnungen - eines der größeren aktuell anstehenden Projekte in Augsburg - legte das Unternehmen Dierig wegen der damals gestiegenen Baukosten und Zinsen auf Eis - wie so viele Bauherren. Doch inzwischen hat Dierig mit dem Bau begonnen. Auch andere Unternehmen beginnen jetzt allmählich, ihre lange geschobenen Projekte anzupacken.

Stefan Krog

Benjamin Dierig

Augsburg