Italien, New York oder daheim? So verbringen bekannte Augsburger ihren Urlaub

Die Reiseziele von bekannten Augsburgern unterscheiden sich. Wir verraten, wo sich Oberbürgermeisterin Eva Weber, Bischof Bertram Meier, "Bob" Meitinger und Co. erholen.

Manomama-Chefin Sina Trinkwalder richtet mit ihrem Lebensgefährten ein altes Haus in Italien her. Foto: Barbara Gandenheimer

Die Augsburger Textilunternehmerin Sina Trinkwalder hat bislang gerne den Urlaub zu Hause verbracht. Durch ihren Beruf sei sie ohnehin seit Jahren viel unterwegs, meint die Manomama-Chefin. Einfach mal ausschlafen, kochen, gut essen und sonst das Leben auf sich rieseln lassen - so habe zuletzt ihr persönliches Ferienprogramm ausgesehen. Seit der Pandemie ist das anders. "Durch Corona wurde mir selbst der gepflegte Müßiggang etwas zu langweilig", sagt die 45-Jährige. Mit ihrem Partner habe sie die perfekte Freizeitbeschäftigung gefunden: die Renovierung eines 200 Jahre alten Hauses in Italien. "Der neue Ausgleich, nämlich grobe Werkzeuge zu nutzen, abzureißen und neu aufzubauen, die Putzerkelle und das Gipserbeil schwingen, ist eine wunderbare Entspannung zum alltäglichen filigranen Handwerken mit Nadel und Faden." Sie freue sich riesig auf das abendliche Kochen regionaler Kulinarik. "Wo geht das besser als in Italien?", fragt Trinkwalder.

Barbara Jantschke hat sich bereits auf Kreta erholt. Im August ist sie gerne in Augsburg. Foto: Victoria Schmitz

Barbara Jantschke hat ihren Sommerurlaub bereits hinter sich. Die Chefin des Augsburger Zoos erholt sich seit vielen Jahren auf der griechischen Insel Kreta. Im August hingegen bleibe sie gerne in Augsburg. "Um diese Zeit ist es schön ruhig und ich kann in Ruhe arbeiten", sagt Jantschke.

