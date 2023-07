Augsburg

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber will 2026 wieder kandidieren

Plus Augsburgs Oberbürgermeisterin erklärt ihre Bereitschaft, für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Was die CSU-Politikerin zu Kritik sagt, sie habe einen "grünen Schatten".

Von Stefan Krog

Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) hat am Montagabend beim Parteitag der Augsburger CSU ihre Bereitschaft erklärt, bei der Kommunalwahl 2026 erneut als OB-Kandidatin anzutreten. "Wenn die Partei das will, stehe ich zur Verfügung und würde 2026 wieder antreten", so die 46-Jährige. Die Frage, ob sie in drei Jahren für eine zweite Amtszeit kandidieren will, hatte Weber zur Regierungshalbzeit im Mai noch offen gelassen. Dazu werde sie sich zu gegebener Zeit äußern, sagte sie damals. Die Arbeit habe ihr bislang viel Freude bereitet, auch wenn die Corona-Jahre nicht einfach gewesen seien.

Webers Ankündigung wurde von den Delegierten mit Applaus aufgenommen. In der ersten Hälfte der Legislatur war in Teilen der Basis ein Grummeln angesichts des verkehrspolitischen Kurses der schwarz-grünen Koalition aufgekommen, der manchen als zu autofeindlich galt. Zuletzt schärfte die Augsburger CSU, dem Kurs der Landespartei folgend, aber ihr konservatives Profil wieder stärker. Weber positionierte sich auf dem Parteitag dazu: Auch in Gesprächen am Rande der Veranstaltung sei ihr die Frage gestellt worden, ob sie einen "grünen Schatten" habe. Weber entgegnete, in Augsburg werde "ureigenste CSU-Politik" gemacht.

