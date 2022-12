Das Modehaus Brax in Augsburg zieht um

Der Standort am Moritzplatz wird bald aufgegeben. Im Frühjahr geht es direkt im Zentrum der Stadt weiter.

"Räumungsverkauf wegen Umzug" steht auf grünen Plakaten, die an Schaufenstern des Modehauses Brax in der Augsburger Innenstadt hängen. Dass ein Auszug ansteht, ist seit einigen Wochen bekannt. Auf Anfrage hat das Unternehmen bekannt gegeben, wann das Haus mit der Adresse Moritzplatz 4 letztmals geöffnet hat. Am Donnerstag, 22. Dezember, ist letzter Verkaufstag. Brax wird dem Standort Augsburg erhalten bleiben. Man zieht noch etwas zentraler um.

Es geht unmittelbar in Richtung Rathausplatz. Eine Sprecherin des Modeunternehmens sagt: "Wir werden voraussichtlich im Frühjahr 2023 einen neuen Store in Augsburg, Unter dem Bogen 1, eröffnen." Es ist das Gebäude, in dem viele Jahre lang der internationale Designmöbeleinzelhändler BoConcept eine Filiale hatte. Nach zehn Jahren am Standort nahe dem Rathausplatz hatte BoConcept im Sommer die Filiale geschlossen. Ähnlich wie jetzt bei Brax stand auch bei BoConcept ein Umzug an. Das Unternehmen sitzt jetzt in der Grottenau. Hier hatte zuvor das Modehaus Laufsteg den Platz geräumt. Laufsteg zog in die Annastraße.

Brax zieht in das Gebäude, in dem früher BoConcept saß. Die Adresse ist Unter dem Bogen. Foto: Michael Hörmann

Wechsel sind im Handel nicht ungewöhnlich. Ein kleines Modehaus, das neben Brax gewesen war, hat zwischenzeitlich ebenfalls einen neuen Standort. Die Firma Mamomama von Sina Trinkwalder sitzt nun in der Steingasse. Es bleibt die einzige Filiale in Augsburg. Der frühere Standort wurde aufgegeben.

