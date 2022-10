Augsburg

18:00 Uhr

Nicht alle Händler sind mit der langen Einkaufsnacht in Augsburg zufrieden

Plus Händler in der Innenstadt machten unterschiedliche Erfahrungen mit dem neuen Termin der langen Einkaufsnacht. Einen vollen Erfolg sieht hingegen der Chef der Einzelhändler.

Von Rasmus Blasel, Rasmus Blasel, Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Die lange Einkaufsnacht am Freitagabend in der Augsburger Innenstadt hat im Handel teils für lange Gesichter gesorgt. "Die Umsätze hätten besser sein können", sagte Axel Haug, Centermanager der City-Galerie. Der bisherige Termin an einem Freitag in der Vorweihnachtszeit sei profitabler gewesen. Mehrere Händler öffneten vergangene Woche lediglich wie gewohnt oder schlossen, noch bevor die lange Einkaufsnacht vorbei war. Es gibt aber auch Zuspruch. Andreas Gärtner, Chef des Einzelhandelsverbands, sagt: "Nach Rücksprache mit größeren Mitgliedsbetrieben gab es ordentliche Umsätze." Die Stimmung sei hervorragend gewesen. Viele Besucherinnen und Besucher aus dem Umland hätten sich auf den Weg nach Augsburg gemacht: "Die Light Nights haben viel Publikum angezogen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen