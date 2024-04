Augsburg

06:00 Uhr

Zahlreiche Widrigkeiten: Wann das Haus am Schmiedberg fertig werden soll

In der Immobilie am Augsburger Leonhardsberg soll bald keine Baustelle mehr sein. Geplant sind dort 80 Wohnungen. Inzwischen wurden weite Teile des Gerüstes abgebaut.

Plus An der Baustelle in der Innenstadt, die früher auch als "Geisterhaus" bekannt war, erregte zuletzt eine Zoll-Kontrolle Aufsehen. Doch ein Ende der Arbeiten ist in Sicht.

Von Max Kramer

Es scheint fast ins Bild zu passen, worauf die Einsatzkräfte des Zolls an jenem Mittwoch stießen. Eine routinemäßige Kontrolle in der Baustelle direkt am Leonhardsberg deutete auf Ungereimtheiten hin. 41 Bauarbeiter wurden an jenem Mittwoch befragt, 26 Ermittlungsverfahren ergaben sich daraus. Ein beachtliches Ergebnis – und ein weiteres Mal, dass Vorkommnisse am und um die Immobilie Aufsehen erregten. Früher war das Haus aufgrund seiner schier endlosen Leerstands-Geschichte als "Geisterhaus" berüchtigt, inzwischen hat es einen neuen Eigentümer und wird bereits unter dem Namen "Leonsheart" vermarktet. Nicht mehr lange, dann sollen dort Mieterinnen und Mieter wohnen.

In dem Gebäude sollen 80 Wohneinheiten entstehen, viele davon sind sogenannte "Mikro-Apartments". Ursprünglich war geplant, dass ab März 2024 Mieterinnen und Mieter einziehen können. Auch auf der Homepage des Projektentwicklers Köse ist nach wie vor von einer Fertigstellung im ersten Quartal 2024 die Rede. Doch das Gebäude ist weiterhin eine Baustelle – und auch Angaben auf Immobilienportalen zeigen, dass sich der Zeitplan geändert hat. In Inseraten, die zwischenzeitlich wieder offline genommen wurden, hieß es, dass die Wohnungen ab Juni bezugsfrei seien. Wie also ist der Stand?

