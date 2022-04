Zum Sommersemester soll das Leben auf den Augsburger Campus zurückkehren

Am Montag starten auch an der Universität die Vorlesungen. Präsenzlehre soll wieder der Standard sein. Welche Events die Studierendenvertretung plant.

Noch ist das Treiben auf dem Uni-Campus eher überschaubar, doch ab Montag sollen dann wieder viele junge Menschen die Hörsäle, Bibliotheksräume und die Mensa füllen. Denn kommende Woche starten auch an der Universität die Kurse wieder. Nach vier Semestern unter Corona-Bedingungen soll in diesem Semester das Campus-Leben zurückkehren. Doch eine Regel bleibt vorerst.

Zum Vorlesungsstart sagt Michael Hallermayer, Pressesprecher der Uni Augsburg: "Insgesamt freuen wir uns endlich wieder, in ein Präsenzsemester starten zu können, dass Studierende wieder auf dem Campus sind, im Hörsaal lernen und studentisches Leben wieder erleben können." Im nun beginnenden Semester solle die Präsenzlehre "in allen Veranstaltungsformen wieder der Regelfall" sein. Seit Anfang April gelten auch keine Zugangsbeschränkungen mehr, Studentinnen und Studenten brauchen also keinen Impf- oder Testnachweis auf dem Campus.

Maskenpflicht gilt weiterhin, ein Jurastudent hält das für "rechtswidrig"

Eine Regel bleibt allerdings bestehen: Wie auch die Hochschule Augsburg und andere Universitäten in Bayern hält die Uni Augsburg an der Maskenpflicht fest. An festen Sitzplätzen (im Hörsaal oder in der Bibliothek) darf die Maske nur abgenommen werden, wenn 1,5 Meter Abstand eingehalten werden. "Grund für die Maskenpflicht ist die große Zahl an Menschen, die sich auf dem Campus begegnen und sich dort dynamisch in verschiedenen Räumen und Gruppen durchmischen", sagt Hallermayer. Auch die Teststation im C-Gebäude und die Ausgabe kostenloser Schnelltests bleiben bestehen.

Laut Hallermayer ist die Maskenpflicht unter den Studierenden umstritten. "Die einen möchten lieber keine Masken mehr tragen, andere bitten die Universität inständig darum, dass sie unbedingt an der Maskenpflicht festhalten solle." Laut Stefan Edenharder, Präsident des Studentischen Konvents, gibt es dazu auch in der Studierendenvertretung noch keine gemeinsame Position. Persönlich hat er eine klare Meinung: "Ich möchte nicht bestreiten, dass es sinnvoll ist, weiter eine Maske zu tragen, Corona ist ja nicht weg. Ich halte es nur für rechtswidrig, dass die Uni das selbst anordnet", sagt Edenharder. Der Jurastudent stellt infrage, dass das Hausrecht bei einer öffentlichen Einrichtung so weit reicht.

Ansonsten ist der Studentenvertreter aber sehr zufrieden mit der Unileitung. "Sie haben schon klargemacht, dass sie wirklich wollen, dass es wieder in Präsenz losgeht." Die vergangenen Semester seien für die soziale Entwicklung junger Menschen "nicht förderlich" gewesen. "Studieren ist ein ganz prägender Lebensabschnitt für viele junge Leute und dieser Lebensabschnitt war in den letzten zwei Jahren beschränkt auf das bloße Aufnehmen von Stoff." Es gebe Studenten, die in einem halben Jahr ihre Bachelorarbeit schreiben würden, und noch nie vor Ort in der Uni gewesen seien.

Lesen Sie dazu auch

"Campussommer" soll Leben in die Uni zurückbringen

Die Studentenvertreter wollen im Sommersemester auch das Leben auf den Campus zurückbringen. Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) will deshalb einen "Campussommer" von Mitte Juni bis Anfang Juli veranstalten. "Wir wollen in einem Zeitraum von drei Wochen möglichst viele Veranstaltungen studentischer Gruppen ermöglichen", sagt die AStA-Vorsitzende Ayla Heeg. Geplant seien aktuell Workshops sowie kulturelle Veranstaltungen wie Poetry-Slams oder ein Karaokeabend, möglich seien aber auch Sommerfeste, Vorträge und Podiumsdiskussionen.

Der AStA führe zwar auch eigene Veranstaltungen durch, so Heeg, sei aber hauptsächlich mit der Koordination der verschiedenen Fachschaften, Hochschulgruppen und studentischen Initiativen befasst. "Wir stellen Kontakt zu Unileitung und Verwaltung her und bieten unsere Unterstützung an, denn durch die Pandemie ist viel Wissen verloren gegangen, wie man solche Veranstaltungen durchführt und worauf man an der Uni alles achten muss."

Der Campussommer soll zudem die Vernetzung der studentischen Gruppen untereinander stärken und wieder für "Nachwuchs" sorgen. Finanziert wird das Event laut Heeg zum Teil noch aus den "Restart-Geldern" aus dem vergangenen Herbst. Mit dem Programm "Restart- willkommen zurück" hat das Wissenschaftsministerium im letzten Wintersemester Kennenlernangebote gefördert, um die Rückkehr auf den Campus zu erleichtern. Allerdings wurde der Präsenzbetrieb aufgrund der pandemischen Lage im Laufe des letzten Semesters immer wieder eingeschränkt.