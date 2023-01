Augsburger Geschichte

Auch im römerzeitlichen Augsburg gab es Weinliebhaber

Plus Im Römerlager des Zeughauses belegen zahlreiche Funde den Stellenwert von Speis und Trank in der antiken Stadt, darunter ein kostbares Weinglas und Traubenreliefs.

Von Franz Häußler

Seit Jahresbeginn ist der Besuch städtischer Museen in Augsburg an Sonntagen kostenfrei. Dazu zählt das Römerlager im Zeughaus. Dort wird das Leben in Augusta Vindelicum zur Römerzeit vor Augen geführt. Speis und Trank im antiken Augsburg sind Themen, die sich durch Fundstücke darstellen lassen. Es gibt im Römerlager zwar keine Theke für Weinliebhaber zum Sonntagsfrühschoppen, doch Wein ist durch Funde im römerzeitlichen Augsburg präsent.

