Augsburger Geschichte

12:00 Uhr

In diesen historischen Grünoasen lässt sich der Frühling in Augsburg genießen

Plus Der Hofgarten lädt bereits Ende März zum Entspannen ein. Der Archäologische Garten im Domviertel und der Brunnenmeisterhof verkörpern viel Geschichte.

Von Franz Häußler

Für die meisten Touristen und für Einheimische ist die Fuggerei Augsburg-Geschichte und Romantik pur. Der Rundgang und die Fuggerei-Museen hinterlassen vielfältige Eindrücke. In der Erinnerung an Augsburg steht die Fuggerei an erster Stelle. Wer als Individualtourist mehrere Tage in Augsburg verbringt, erkundet die Stadt meist ausgiebig und entdeckt besondere, teils auch etwas versteckte historische Grünoasen. Ein Überblick.

Wanderungen entlang der alten Stadtbefestigung sind beliebt. Man begegnet hier Wissbegierigen meist mit dem Smartphone in der Hand. Apps dienen als Stadtführer und liefern eine Vielzahl Informationen. Auf stadtgeschichtlichen Routen entdecken Touristinnen und Touristen auch Augsburgs romantische Oasen wie den Archäologischen Garten am Äußeren Pfaffengäßchen, den Hofgarten bei der Regierung von Schwaben und den Brunnenmeisterhof beim Roten Tor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen