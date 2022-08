Augsburger Geschichte

Der erste Localbahn-Güterzug fuhr 1890 in Augsburg

Um die vor 100 Jahren noch einsam gelegene Zentrale der Localbahn an der Friedberger Straße entstanden das Wolfram- und das Herrenbachviertel in Augsburg.

Plus Die Güterbahn beförderte einst Trümmerschutt und Personen. Ein Rückblick auf 130 Jahre Localbahn in Augsburg, in denen es etliche Herausforderungen zu bewältigen gab.

Von Franz Häußler

Die offizielle Eröffnung der Augsburger Localbahn wurde vor 130 Jahren am 1. Mai 1892 gefeiert. Da war sie längst als zweckmäßig erprobt. Der erste innerstädtische Schienentransport fand nämlich bereits am 10. November 1890 statt. Eine Dampflok zog in Augsburg angekommene Güterwaggons auf das Areal der Maschinenfabrik Augsburg (Vorläuferin der MAN).

