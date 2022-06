Der Haunstetter Schießplatz wandelt sich zum Biotop

Plus Das renaturierte Militärgelände im Augsburger Süden steht seit Kurzem unter Denkmalschutz. Jetzt stellt sich die Frage: Sanieren oder weiterhin unverändert der Natur überlassen?

Die ältesten Pläne für einen Schießplatz der Garnison Augsburg in den Lechauen bei Haunstetten stammen aus dem Jahr 1880. 1883 kaufte das Königreich Bayern das Gelände, ab 1886 wurde hier geschossen. Zu Kaisers und Königs Zeiten, in der NS-Ära und nach dem Zweiten Weltkrieg marschierten oder fuhren Soldaten der Garnison Augsburg zu Gefechtsschießen zu dem rund 66 Hektar großen Areal.