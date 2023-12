Der Hochablass-Steg galt einst als überflüssiger Luxus

Plus Erst 20 Jahre nach dem Bau des Hochablasswehrs erfüllte die Stadt den Wunsch der Bevölkerung. Im Laufe der Zeit musste die Brücke mehrfach erneuert werden.

Den breiten Betonsteg über dem Hochablasswehr passieren an manchen Sonntagen Tausende. Es ist ein Laufsteg und für viele der populärste Lechübergang in Augsburg. Obwohl der Betonsteg nicht befahren werden darf, ist er wegen seiner Aussicht auf den Lech und als Verbindung zwischen den beiden Lechseiten beliebt. Dass es ihn gibt, ist keineswegs selbstverständlich.

Der Steg hat seine ureigene Geschichte. Seit Juni 1931 ist das Hochablasswehr auf einem darüber gebauten Steg überquerbar. 1911/12 wurde das Wehr gebaut. Ein Übergang über das gesamte Wehr war damals nicht geplant. Bei der Fertigstellung 1912 gab es nur einen kurzen „Dienststeg“ bis zur Wehrmitte. Er war zur Bedienung der beweglichen Wehranlage nötig.