Blick zurück: Der lange Weg zur Anton-Fugger-Brücke

Plus Die Planungen für die 4. Lechbrücke gehen auf den Generalverkehrsplan von 1930 zurück, das Bauwerk wurde aber erst 1997 in Betrieb genommen.

Der Generalverkehrsplan von 1930 stellte die Weichen für großzügige Schnellstraßen zur Umfahrung von Augsburgs Kernstadt und für Umgehungsstraßen für den Fernverkehr. 1930 wurde eine autogerechte Region Augsburg vorbereitet. Die Verkehrspläne schienen 1930 utopisch, doch einige davon wurden Jahrzehnte später verwirklicht: In und um Augsburg sind inzwischen vierspurige Schnellstraßen entstanden. Die Trassen dafür waren ab 1930 von Bebauung freigehalten worden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte sich die bauliche Situation in der Innenstadt geändert: Großflächige Kriegszerstörungen hatten Breschen geschlagen. Man war sich dennoch bewusst: Der Autoverkehr durfte die Innenstadt nicht dominieren. Die Umleitung des Fernverkehrs um den Stadtkern wurde zur Devise. Sie bestimmte die Straßenbau-Planungen ab 1950.