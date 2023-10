Augsburger Geschichte

vor 16 Min.

Die Augsburger Dominikanerkirche hatte einst viele Retter - und jetzt?

Plus Die Dominikanerkirche sollte 1837 abgebrochen werden, erlebte dann aber von 1966 bis 2012 als Römermuseum eine kulturelle Hochzeit. Wie es weitergeht, ist ungewiss.

Von Franz Häußler Artikel anhören Shape

Das Thema „Römisches Museum“ sorgt seit vielen Jahren für Diskussionen. Im Internet bezogen die Hochschule, Architekten, Denkmalschützer, die Alt-Augsburg-Gesellschaft, Archäologen, Römer-Experten und Stadtpolitiker Stellung. Sachliche Informationen wechseln mit Vorschlägen, die kaum Aussicht auf Verwirklichung haben.

Bei Führungen ist die Baustelle Dominikanerkirche zugänglich. Foto: Franz Häußler

Die Diskussion darüber, wie die Römerstadt Augsburg mit ihrem antiken Erbe umgeht, findet überwiegend in Expertenkreisen statt. Die Erinnerung von „normalen“ Museumsbesuchern geht in die Zeit zurück, als man als interessierter Laie im Römischen Museum in der Dominikanerkirche mit allen Sinnen ins römische Augsburg eintauchte. Das ist seit 2012 vorbei. Seither ist die Kirche eine Baustelle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen