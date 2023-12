Augsburger Geschichte

Die Lechbrücke zwischen Augsburg und Friedberg gibt es seit mehr als 1000 Jahren

Plus Afrabrücke heißt das Bauwerk in Hochzoll aber erst seit 1997. Sie erinnert an eine Heilige, die zur Römerzeit auf einer Lechinsel verbrannt wurde.

Von Franz Häußler

Auf der Afrabrücke über den Lech zwischen der Kernstadt Augsburg und dem Stadtteil Hochzoll erinnert eine Tafel an den Rohbau: „1990/91 Lechbrücke Hochzoll erbaut von Philipp Holzmann – Held & Francke Bau AG im Auftrag der Stadt Augsburg“. Die Bauunternehmen ließen sie 1991 in die Betonmauer entlang des südlichen Gehwegs einbetonieren. Zu diesem Zeitpunkt hatte die neue Hochzoller Brücke noch keinen Namen. „Afrabrücke“ heißt sie erst seit 1997.

Postkarte Alt-Hochzoll 1916 mit der Straßenbrücke. Foto: Sammlung Häußler

Bei der Namensgebung griff man auf die Lebensbeschreibung des heiligen Ulrich zurück. Darin taucht bereits vor über 1000 Jahren St. Afra im Zusammenhang mit der damaligen Lechbrücke auf. Diese Brücke führe zu St. Afra, heißt es da. Gemeint war der mutmaßliche Hinrichtungsplatz der heutigen Bistumsheiligen. St. Afra sei zur Römerzeit auf einer Insel im kilometerbreiten Lechbett gegen Friedberg zu verbrannt worden.

