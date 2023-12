Augsburger Geschichte

Erbe legte vor 130 Jahren den Grundstein für das Gesundheitszentrum

Plus Eine Gräfin vermachte den Diakonissen viel Geld. Seither wird auf dem Areal nahe dem Hauptbahnhof fortwährend gebaut. Heute beherbergt das Diako mehr als eine Stadtklinik.

Von Franz Häußler

Die Evangelische Diakonissenanstalt Augsburg ist unter der Kurzbezeichnung "Diako" ein fester Begriff. Das Diako ist nicht nur das 1893 bezogene historische Schwesternhaus, sondern ein Konglomerat von Gebäuden unterschiedlicher Bauepochen. Sie bilden ein Zentrum für Sozial- und Gesundheitswesen mit Kliniken, Ärztehaus, Fachschule und Fachakademie. Dazu gehören auch ein Seniorenheim, ein Kindergarten, ein Tagungshotel und Gastronomie.

Es gibt seit 130 Jahren keine längere Epoche, in der auf dem weiten Diako-Gelände in der Nähe des Hauptbahnhofs nicht gebaut wurde. Einige Gebäude ersetzten Altbauten, andere entstanden nach und nach auf bislang unbebautem Areal. Der historische Urbau ist das rote Backsteingebäude des Mutterhauses. Am 8. Juli 1891 wurde dafür der Grundstein gelegt. Am 18. Juli 1893 fand die Einweihung statt. 138 Schwestern zogen vor 130 Jahren ins neue Mutterhaus ein und eröffneten daneben ein Krankenhaus.

