Feuerwerke haben in Augsburg seit 500 Jahren Tradition

Plus Bereits Kaiser Karl V. erfreute sich an einer pyrotechnischen Show. 70 Jahre lang wurden an der Kahnfahrt Raketen produziert. Heute entsteht das Plärrer-Feuerwerk in Gersthofen.

Der Oblatterwall ist Eigentum der Stadt Augsburg. Im Adressbuch von 1930 steht deshalb bei der Anschrift Riedlerstraße Litera H 286 die „Stadtgemeinde Augsburg“ als Besitzer an erster Stelle, dann folgen die Pächter „Kurz Paul, Kahnverleih“ und „Fabrik und Kontor der Kunstfeuerwerkfabrik F. G. Sauer“. Aus der Litera-Anschrift H 286 wurde 1938 Riedlerstraße 11. Das ist die Adresse des Lechfischereivereins Augsburg. Er ist Pächter des Oblatterwalls. Die gleiche Anschrift gilt für die Kahnfahrt. Der Zugang ist ein Tor in der Stadtmauer neben dem roten Turm.

Feuerwerk in Augsburg am 25. November 1685 zur Geburt des späteren Kaisers Karl VI. Foto: Sammlung Häußler

Auf der Bastion deutet nichts darauf hin, dass hier 70 Jahre lang Feuerwerkskörper entstanden. Von 1870 bis 1940 war der Oblatterwall Firmengelände der Feuerwerksfabrik Sauer. Die an drei Seiten von Wasser umgebene Bastion war ein Idealgelände für eine Feuerwerksfabrik. Im Turm sowie in kleinen Holz- und Steinbauten wurden Feuerwerkskörper gefertigt und gelagert. Seit 1938 fertigt die Kunstfeuerwerkfabrik Sauer in Gersthofen Pyrotechnik, 1940 endete die Produktion auf dem Oblatterwall.

