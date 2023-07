Gallus Webers Aquarelle dokumentieren Alt-Augsburg

Plus Der Maler Weber schuf feinfühlige Kunstwerke der Stadt. Die Ausstellung "Romantisches Schwaben" präsentiert seinen künstlerischen Nachlass ab 14. Juli im Grafischen Kabinett.

Im Grafischen Kabinett im Höhmannhaus neben dem Schaezlerpalais ist ab 14. Juli die Ausstellung "Romantisches Schwaben – Oberst Franz Gallus Weber (1794–1876)" zu sehen. Die Augsburger Kunstsammlungen öffnen die Bilder-Schatzkiste mit dem Nachlass des Sonntagsmalers. Er schuf in den 1850er- und 1860er-Jahren rund 250 kleinformatige Zeichnungen und Aquarelle. Die meisten dokumentieren das alte Augsburg, als es noch völlig von einer Stadtmauer umschlossen war.

Ungewöhnlich sind nicht nur die Bilder, ungewöhnlich ist auch der Künstler: Er war kein professioneller Maler, sondern Ingenieur, königlich-bayerischer Artillerieoffizier und Leiter der Geschützgießerei am Katzenstadel. Er wusste von den intensiven Bemühungen Augsburgs, den Status einer Festung loszuwerden. So war die Stadt von den Militärs eingestuft. Das behagte den Augsburgern absolut nicht. Sie wollten die Stadtmauern abbrechen, die Bastionen abtragen und die Stadtgräben verfüllen, um darauf Straßen anzulegen.