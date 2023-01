Augsburger Geschichte

vor 32 Min.

Hölzerne Erinnerungen an bekannte Augsburger Bekleidungshäuser

Plus Oftmals prangen Namen verschwundener Augsburger Geschäfte auf schweren Bügeln. Ältere Bürgerinnen und Bürger erinnern sich an Häuser wie Gutmann, Hettlage oder Boecker.

Von Franz Häußler Artikel anhören Shape

In Augsburgs Seniorenhaushalten ist vieles aus vergangenen Jahrzehnten erhalten. Dort herrscht meist nicht die oftmals beklagte Wegwerf-Mentalität. Da werden noch alte Schreibmaschinen und Tonbandgeräte verwahrt, obwohl sie seit vielen Jahren nicht mehr in Gebrauch sind. In Kleiderschränken sind Artikel in Gebrauch, die man geschenkt bekam: Kleiderbügel aus Holz. Der Bügel mit Werbeaufdruck wurde mit dem gekauften Kleidungsstück eingepackt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen