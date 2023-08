Augsburger Geschichte

19:00 Uhr

Schon im 13. Jahrhundert gab es in Augsburg unterschiedliche Brotsorten

Plus Nach heutigen Begriffen produzierten die Bäcker in Augsburg vor Jahrhunderten bereits Ökobrot. Die Handwerker hatten mit vielen Vorschriften zu kämpfen.

Von Franz Häußler Artikel anhören Shape

Der Steinerne Mann ist der bekannteste Bäcker in Augsburgs Stadtgeschichte. Die Sage erzählt, er habe im Dreißigjährigen Krieg mit einem Brotlaib Augsburgs Belagerer zu täuschen versucht. Sie sollten glauben, die in Wirklichkeit längst hungernde Stadtbevölkerung sei mit Nahrungsmitteln reichlich versorgt. Die Steinfigur in einer Stadtturm-Nische an der Schwedenmauer erinnert an den sagenhaften Helden.

Brotsortiment eines Augsburger Bäckers um 1820. Foto: Kunstsammlungen

Historiker verweisen auf den Hintergrund der Sage: Es ist die einstige Bedeutung von Brot als Grundnahrungsmittel der Stadtbevölkerung. Brot war lebenswichtig. Aus diesem Grund überwachte Augsburgs Obrigkeit den Handel mit Getreide und erließ für Bäcker viele Vorschriften. Die älteste schriftlich überlieferte stammt aus dem Jahr 1156: Es ist die Anweisung für die Bäcker, Brot stets mit dem richtigen Gewicht zu backen. Wer betrog, wurde hart bestraft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen