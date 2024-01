Augsburger Geschichte

So schön war einst der Augsburger Winter

Plus Postkarten erinnern um 1900 an Vergnügen bei Eis und Schnee. Das Plärrergelände wurde bei starkem Frost unter Wasser gesetzt und in eine Eislauffläche verwandelt.

Bildpostkarten waren vor 120 Jahren die Vorläufer des Smartphones: Sie wurden zu allen Gelegenheiten versandt. Verlage lieferten auch im Winter die passenden Abbildungen. Gezeichnete bunte Karten waren sehr beliebt und sind in Vielzahl erhalten. Zusammen mit Fotokarten überliefern sie anschaulich das winterliche Augsburg um 1900. Für Volkskundler sind solche Karten Bilddokumente einer längst vergangenen Zeit: Sie überliefern das Freizeitverhalten der Städter im Winter.

Kinder im Schneetreiben am Hinteren Perlachberg. Foto: Sammlung Häußler

In Augsburg gab es viele Postkartenverleger und reichlich Kunden, die Postkarten kauften und verschickten. Jahrzehntelang in Familienalben verwahrt, gelangten sie nach dem Zweiten Weltkrieg in den Handel und wurden als nostalgische Bilder gesammelt. Aus einem solchen Postkartenbestand stammt die Bebilderung dieser Rückblende ins winterliche Augsburg um 1900.

