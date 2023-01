Vom Sport zum Geld: Stadtsparkasse bezog vor 100 Jahren eine Turnhalle

Plus Die Zentrale des Geldinstituts steht seit 1923 an der Halderstraße. Die einstige städtische Zentralturnhalle wurde oftmals umgebaut, bevor sie einem neuen Zweck diente.

2022 feierte die Stadtsparkasse Augsburg ihr 200. Gründungsjubiläum. Seit 100 Jahren befindet sich die Zentrale an der Halderstraße. Das große Gebäude wirkt innen und außen wie ein Neubau, doch es besitzt im Verborgenen einen alten Kern. Es sind die bei den zahlreichen Umbauten verbliebenen Reste der städtischen Zentralturnhalle.