Augsburger Geschichte

vor 31 Min.

Vor 125 Jahren schlug die Geburtsstunde der elektrischen Straßenbahn

Plus Zuvor zogen 17 Jahre lang Pferde die Tram-Wagen in Augsburg. Es gab 99 Zugtiere und 62 Beschäftigte. Der Strom für die Straßenbahn kam ab 1898 aus Eigenproduktion.

Von Franz Häußler Artikel anhören Shape

Am 8. Mai 1881 begann mit der Eröffnung der Kurzstrecke zwischen dem Rathausplatz und dem Hauptbahnhof das Straßenbahn-Zeitalter in Augsburg. Es fuhr eine Pferde-Tram. Am 1. Oktober 1881 war das geplante Gleisnetz mit 16,5 Kilometern Länge verlegt und befahrbar. 99 Pferde standen als Zugtiere für die 30 Personenwagen bereit, 62 Beschäftigte vom Direktor über Kutscher und Schaffner bis zu den Stallburschen umfasste das Personal.

Am Augustusbrunnen war ab 1881 der Hauptumsteigeplatz der Straßenbahn. Zwei offene Sommerwagen sind abfahrbereit. Foto: Sammlung Häußlr

Vier Jahre Vorarbeiten waren nötig, ehe Pferde den ersten mit Girlanden geschmückten Straßenbahnwagen vom Augstusbrunnen über die Philippine-Welser-Straße, den Annaplatz (jetzt Martin-Luther-Platz) über den Königsplatz bis zum Bahnhof in Bewegung setzten. Die Pferdestraßenbahn war 1881 noch kein städtisches Unternehmen. Am 10. Juni 1877 hatten die Unternehmer Charles de Féral und Emil von Pirch aus Metz angefragt, wie sich die Stadt Augsburg zum Bau einer Pferde-Straßenbahn stellen würde. Der Magistrat reagierte positiv und sah keine Probleme für den Bau und Betrieb einer innerstädtischen Privatbahn.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen