Augsburger Geschichte

vor 31 Min.

Weit vor Amazon & Co.: Paketdienste haben in Augsburg eine lange Tradition

Plus Boten verbanden Augsburg mit der Region. Was heute Amazon und Co. erledigen, bot das Kaufhaus Landauer seiner Kundschaft bereits vor 90 Jahren an.

Von Franz Häußler

30 Boten kamen 1930 zu festen Terminen aus der Region nach Augsburg. Ihre Heimatorte, Treffpunkte und Standplätze ihrer Transportfahrzeuge, Ankunfts- und Abfahrtszeiten waren in Heftchen und in Adressbüchern verzeichnet. Von Affing bis Zusmarshausen reichte die Liste der Herkunftsorte der „Augsburg-Boten“. So hießen sie in ihren Heimatorten. Krumbach und Schrobenhausen waren die weitesten Entfernungen, aus denen sie nach Augsburg kamen. Der „Augsburg-Bote“ aus Motzenhofen bei Aichach kam 1930 mittwochs und freitags um 9 Uhr am Gasthof Stockhaus an der Maximilianstraße an, um 15 Uhr fuhr er wieder zurück.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

