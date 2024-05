Augsburgs Wirtschaft im Tief: Warum die Europawahl helfen könnte

Augsburger Unternehmen sind angesichts der Wirtschaftslage zunehmend in Sorge. Investitionen werden auf Eis gelegt und es wird nach Lösungen gesucht.

Es sind schwierige Zeiten für Augsburger Unternehmen: Inflation trifft auf zu viel Bürokratie, wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen verunsichern und Umsätze können immer schwerer mit steigenden Kosten mithalten. Die Zahlen zur aktuellen Geschäftslage Augsburger Unternehmen passen sich mittlerweile dem seit Längerem geäußerten Gefühl an: Die Wirtschaft schwächelt deutlich. Die Hoffnungen ruhen daher auf Europa, dem wichtigsten Absatzmarkt der heimischen Unternehmen. Die Europawahl spiele hier eine wichtige Rolle, sagt die Industrie- und Handelskammer (IHK).

Dreimal jährlich fragt die IHK ihre Mitgliedsunternehmen nach der aktuellen Geschäftslage und den Erwartungen und errechnet daraus den sogenannten Konjunkturklimaindex. Aktuell rutschte dieser in Augsburg auf 108 Punkte ab. Zu Hochzeiten verzeichneten die Statistiker Werte um und über 130. 792 bayerisch-schwäbische Unternehmen aus verschiedenen Branchen und quer durch alle Unternehmensgrößen haben sich an der Frühjahresumfrage beteiligt. In Augsburg stufen 37 Prozent ihre aktuelle Geschäftslage als gut ein. Zu Jahresbeginn waren es noch 42 Prozent. Hatten damals noch 18 Prozent eine Verschlechterung erwartet, sind es jetzt 25 Prozent. "Lange war die Stimmung schlechter als die eigentlichen Zahlen, aber jetzt finden Zahlen und Gefühl zueinander", ordnet Ellen Dinges-Dierig, IHK-Regionalvorsitzende Augsburg-Stadt ein.

Investitionstätigkeit der Augsburger Unternehmen sinkt

Aus Sicht der Unternehmen stellen wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen derzeit das größte Risiko dar. Hier gehe es um zu viel Bürokratie, aber auch um andere Aspekte. "Wir können kaum noch strategisch planen, weil sich Regelungen ständig und kurzfristig ändern", so Ariane Grandel, Vorstandsmitglied der IHK-Regionalversammlung Augsburg-Stadt. Beispiele seien die zuletzt kurzfristig gestrichenen Förderungen der Kfw oder für E-Autos. "An diesen Stellen können sie dann nur noch reagieren und nicht mehr agieren", sagt Dinges-Dierig. Dies treffe den Konzern wie auch das Start-up. Das habe Effekte, ob und wie Unternehmen in Zukunft investieren. Man überlege sehr genau, was noch sinnvoll ist und was nicht, weil es sich möglicherweise noch im Planungszeitraum überholt.

Dies sei ein Alarmsignal. Statt die Wirtschaft mit Investitionen anzutreiben, investiert die Mehrzahl der Augsburger Firmen laut Umfrage derzeit vor allem in die Ersatzbeschaffung oder in Rationalisierungsmaßnahmen. Geld für Produktinnovationen oder Kapazitätserweiterungen fließen seltener. Allerdings nicht nur wegen unsicherer politischer Rahmenbedingungen, sondern auch, weil stark steigende Kosten (Personal, Energie oder Material) zwar durch die Umsätze gedeckt seien, aber weniger Geld für Investitionen übrig bleibe. Dazu käme ein sich verändertes Konsumverhalten und die Inflation: "Es verlagern sich die Interessen und damit der Fokus, wofür Geld ausgegeben wird." Der Trend gehe zum Wohlfühlen, die Entscheidung falle daher womöglich eher für den Tagesausflug als die teure Handtasche. Auch hierauf müssten Unternehmen reagieren.

Europa ist der größte Absatzmarkt der Augsburger Wirtschaft

Eine Lösung sieht die Wirtschaft in Europa. Es ist mit weitem Abstand der wichtigste Absatzmarkt für die Augsburger Unternehmen, so die IHK - weit vor den USA und China. "Die Europäische Union und ein starker europäischer Binnenmarkt sind zwei unverzichtbare Garanten unseres Wohlstandes", betont Dinges-Dierig. Man dürfe Europa daher nicht denen überlassen, die es zerstören wollen. Stattdessen, so die IHK, müssten bei der Europawahl die demokratischen Kräfte unterstützt werden, die die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in der EU verbessern, indem sie Innovationen und Investitionen fördern, den Abbau von Bürokratie vorantreiben, bezahlbare Energie garantieren und eine pragmatische Handelspolitik vorantreiben. Dies könnte den erhofften positiven Impuls für die heimische Wirtschaft geben und für Aufschwung sorgen.

Lesen Sie dazu auch