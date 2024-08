Projekt Augsburg-Ulm: Stadt sieht gute Chancen für Bahnhalt im Bärenkeller

Die Bahnstrecke Augsburg und Ulm soll ausgebaut werden. Wie berichtet, hatte die Deutsche Bahn (DB) im Mai 2024 die Vorschlagstrasse für das Bahnprojekt vorgestellt, sie soll demnach möglichst weitgehend entlang der Autobahn A8 verlaufen. Nach Angaben der Stadt Augsburg hat Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) das Bayerische Verkehrsministerium aufgefordert, in dem Zusammenhang „weitere Umsetzungsschritte für die Planung und Bestellung des Bahnhaltepunktes Augsburg-Hirblingerstraße anzugehen“. Eine offizielle Interessensbekundung dazu hatte die Stadt bereits 2020 eingereicht. Vom Verkehrsminister sei nun eine erste positive Rückmeldung gekommen, heißt es von der Stadt.

Icon Vergrößern Dieses Bahnhofsgebäude gehörte zum Haltepunkt Hirblingerstraße, der von 1940 bis 1992 existierte. Foto: Wilfried Matzke (Archiv) Icon Schließen Schließen Dieses Bahnhofsgebäude gehörte zum Haltepunkt Hirblingerstraße, der von 1940 bis 1992 existierte. Foto: Wilfried Matzke (Archiv)

Verkehrsminister Christian Bernreiter von der CSU stellt demnach „eine Perspektive für den Haltepunkt in Aussicht“, so die Stadt in einer Mitteilung. Im Zuge des Bahnausbaus zwischen Ulm und Augsburg werde die Bayerische Eisenbahngesellschaft BEG prüfen, ob sich der neue Haltepunkt in den Fahrplan integrieren lasse. Das Ergebnis einer Fahrplanstudie werde voraussichtlich im Lauf des nächsten Jahres vorliegen, heißt es weiter. Falle das Ergebnis positiv aus, werde die BEG im nächsten Schritt anhand des Fahrgastpotenzials das Nutzen-Kosten-Verhältnis ermitteln.

Bund und Freistaat streben bis 2030 eine Verdoppelung der Fahrgastzahlen im ÖPNV an. Die Wiedereinrichtung des Haltepunktes in der Hirblingerstraße ist zur Erreichung dieses Ziels nach Ansicht der Stadt „unerlässlich, weil dadurch der gesamte Stadtteil Bärenkeller besser an den öffentlichen Nahverkehr angebunden wird“. Bereits die Prüfung der Haltestelle sei ein wichtiges Signal, sagt Oberbürgermeisterin Weber. Die von der DB vorgestellte Vorschlagstrasse soll im Mai 2025 im Bundestag beraten und beschlossen werden. (AZ)