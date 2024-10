Bauruine „Hohes Meer“: Staatsanwaltschaft klagt früheren Eigentümer wegen Betrugs an

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat Anklage gegen den früheren Gründer und Geschäftsführer der „German Property Group“ erhoben, die dutzende denkmalgeschützte Immobilien in ganz Deutschland besaß, darunter auch in Augsburg. Nach Angaben eines Sprechers der Strafverfolgungsbehörde gehe es um gewerbsmäßigen Betrug in 27 Fällen, die Charles S., heute 64 Jahre alt, begangen haben soll. Den Geschädigten ist nach Ansicht der Ermittler ein enormer Vermögensverlust entstanden – die Anklage listet Fälle auf, die eine Gesamthöhe von 56 Millionen Euro erreichen.

