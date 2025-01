Zusammen liest man weniger allein: Das steckt hinter dem Konzept der Book Night

Einen richtigen Wälzer hat Michael heute mitgebracht. Und einen absoluten Klassiker noch dazu. Zu Weihnachten hat er das Buch geschenkt bekommen. Und heute will er endlich damit anfangen. Hinein ins Abenteuer mit Tolkiens „Herr der Ringe.“ Schlappe 1200 Seiten. Die Filme hat er schon gesehen, das Buch kennt er noch nicht. Und wenn es die Book Night hier im Café Dede nicht gäbe, dann würde das vielleicht auch für immer so bleiben. Denn Michael gibt es unumwunden zu. „Ich kriege das im Alltag nicht unter. Da bin ich einfach zu abgelenkt.“ Schon bei der ersten Auflage der Book Night in dem gemütlichen Café in der Augsburger Altstadt war er im Oktober dabei. Von außen betrachtet ist das Konzept alles andere als spektakulär. Jeder bringt ein Buch mit, die Handys werden lautlos gestellt und in der Tasche versenkt. Und dann versenkt sich jeder hier ganz für sich in seine Geschichte - für zwei Mal 45 Minuten. Was den Reiz des Konzepts, das aus New York nach Deutschland herübergeschwappt ist, ausmacht? „Dass du hier gezwungen bist, dich ganz aufs Lesen zu konzentrieren und nicht ablenken zu lassen“, sagt Michael.

