Krisenmanagement oder Gestaltung: In welche Richtung steuert die Stadt?

Plus Die Regierungsperiode geht bald ins letzte Drittel. Oberbürgermeisterin Weber kümmert sich seit Monaten um Krisenmanagement. Abseits davon geht scheinbar wenig voran.

Als Eva Weber ( CSU) sich vor inzwischen fünf Jahren anschickte, Oberbürgermeisterin von Augsburg zu werden, erklärte sie, dass es künftig darauf ankommen werde, an der "Software" der Stadt zu arbeiten. Die Periode der Infrastrukturmaßnahmen wie Königsplatz und Fußgängerzonensanierung sei erst einmal vorbei, jetzt gehe es um Zusammenleben, Bürgerbeteiligung und die gesellschaftlichen Entwicklungen in der Stadt. Wie Recht sie mit dieser Feststellung hatte, dürfte Weber im Rückblick angesichts der vielfältigen Krisen selbst unangenehm überraschen.

Das Krisenmanagement hat die Stadt gemessen an den Herausforderungen gut hinbekommen, doch inzwischen scheint der Krisenmodus der Normalzustand zu sein. Was jenseits von Krisenmanagement im vierten Regierungsjahr und zwei Jahre vor der nächsten Kommunalwahl gestaltet wird, ist dagegen wenig spektakulär. Das Bild, in welche Richtung die Stadt sich entwickeln soll, ist zumindest im Moment diffus.

