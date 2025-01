Diese Veranstaltungen gibt es 2025 in Augsburg

Konzerte, Messen, Feste und Märkte: Das neue Jahr 2025 bringt für Augsburg wieder viele Termine und Feste. Ein Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Januar 2025: Diese Veranstaltungen sind in Augsburg geboten

Messe Jagen und Fischen: Angler und Jäger treffen sich von 17. bis 19. Januar auf dem Augsburger Messegelände, um sich über die neuesten Trends zu beiden Themen zu informieren. Auch Liebhaber von Natur und Outdoor-Erlebnissen werden angesprochen. Es gibt Kochvorführungen, Jagdhundeschauen und mehr. Das Tagesticket kostet zwischen 13 und 16 Euro. Infos unter jagenundfischen.de

Show: Ein Wiedersehen mit Chris Kolonko gibt es am 17. und 18. Januar im Parktheater Göggingen. Das Motto des Auftritts: „Ich bin nicht nett, ich bin der Hammer!“

Februar 2025

Fasching: Die Hollaria feiert ihre traditionelle Faschingsgala im Kongress am Park. Termin ist am Freitag, 28. Februar. Alle Hollaria-Garden, eine neue Band und eine Aprés Ski Party unterhalten die Besucherinnen und Besucher, auch eine Karaoke-Area ist geplant. Karten unter hollaria.de/tickets. Auch im Spectrum Club an der Ulmer Straße ist Fasching angesagt: Am 27. Februar ist dort Weiberfasching.

Kabarett: Michl Müller tritt mit „Limbo of Live“ am 12. Februar im Parktheater Göggingen auf. Das Publikum erfährt an diesem Leben, warum das ganze Leben ein Tanz ist.

Brechtfestival: Von 21. Februar bis 2. März dreht sich alles um den Augsburger Lyriker und Autor Bert Brecht. Motto des Festivals 2025: „Die große Methode“. Es gibt eine Wrestling-Show, einen Tanzmarathon und mehr. Infos unter www.brechtfestival.de.

Icon Vergrößern Bert Brecht steht im Mittelpunkt des Brechtfestivals im Februar und März. Foto: Stefan Puchner/dpa Icon Schließen Schließen Bert Brecht steht im Mittelpunkt des Brechtfestivals im Februar und März. Foto: Stefan Puchner/dpa

März 2025

Kabarett: Martina Schwarzmann präsentiert am Montag, 17. März, um 20 Uhr ihr Programm „Mach was sie will“ im Kongress am Park. Am Sonntag, 23. März, ist Atze Schröder dort mit „Der Erlöser“ zu sehen. Im Parktheater Göggingen ist am 14. März Götz Alsmann mit seinem Programm „...bei Nacht...“ zu Gast. Auf dem Augsburger Messegelände erfahren Besucher am 30. März dank Mario Barth: „Männer sind nichts ohne die Frauen“.

Messe: Die Messe A\Fair findet von 7. bis 9. März auf dem Messegelände statt. Besucher finden dort Informationen zu den Themen „Freizeit & Tourismus“, „Heim & Genuss“ sowie „Region & Heimat“. Die bisher eigenständigen Messen Intersana sowie die Creativmesse, aber auch die Immobilientage und die Volt sind in das Angebot mit eingebunden. Am 15. März findet dann die Berufsinformationsmesse „Fit for Job“ statt. Einen Überblick über alle Messen in Augsburg 2025 gibt es hier.

Feste: In Göggingen beginnt am 28. März das traditionelle Frühlingsfest, es dauert bis 6. April.

April 2025

Volksfeste und Märkte: Der Augsburger Osterplärrer findet von 20. April bis 4. Mai 2025 statt. Teilweise kann man in den Zelten schon jetzt Plätze reservieren. Die Dult hat im Frühjahr ebenso Tradition: Sie findet dieses Jahr von 19. April bis 4. Mai statt.

Icon Vergrößern Der Augsburger Herbstplärrer lockt wie immer mit Fahrgeschäften und anderen Attraktionen. Foto: Peter Fastl (Archivfoto) Icon Schließen Schließen Der Augsburger Herbstplärrer lockt wie immer mit Fahrgeschäften und anderen Attraktionen. Foto: Peter Fastl (Archivfoto)

Sport: Quer durch den Siebentischwald führt der SWA-Straßenlauf am Sonntag, 13. April.

Mai 2025

Konzert: Die Prinzen? Es gibt sie noch, am 1. Mai sogar live auf der Messe Augsburg. Sie präsentieren dort ihre bekanntesten und weniger bekannten Hits. Beginn ist um 19 Uhr, Karten unter eventim-light.com/de. Im Rahmen des Augsburger Mozartfests besteht von 16. Mai bis 1. Juni die Möglichkeit, sich dem Ausnahmetalent auf verschiedene Weise zu nähern. Infos unter www.mozartstadt.de.

Sommer am Kiez: Am Helmut-Haller-Platz sowie am Gaswerk Oberhausen startet am 23. Mai der Sommer am Kiez. Die Konzertreihe an beiden Standorten geht bis 3. August. Infos unter sommeramkiez.de.

Sport: Für viele Firmen ist er ein Gemeinschaftserlebnis, beim Firmenlauf am 22. Mai werden wieder bis zu 14.000 Läuferinnen und Läufer erwartet, die eine Strecke von 5,3 Kilometern bewältigen. Anmeldung ab 11. März, 11 Uhr, unter www.m-net-firmenlauf-augsburg.de.

Führungen: Einen Blick hinter die Kulissen von Firmen und Institutionen bietet Augsburg Open von 8. bis 11. Mai. Infos unter augsburg-marketing.de.

Juni 2025

Kabarett: Kaya Yanar ist am 11. Juni „Lost“ in der Messe Augsburg. Verloren geht hoffentlich niemand der Besucherinnen und Besucher.

Freilichtbühne: Das Staatstheater Augsburg zeigt dieses Jahr das Musical „Evita“, Premiere ist am 21. Juni.

Festival: Das Jugendfestival Modular findet von 6. bis 8. Juni auf dem Gaswerk-Gelände in Oberhausen statt.

Sonstiges: Im Rahmen der langen Kunstnacht können Besucherinnen und Besucher am 28. Juni Konzerte und viele andere Darbietungen erleben. Infos unter lange-kunstnacht.de.

Juli 2025

Konzert: Die Konzerte im Fronhof warten am 18., 19. und 20. Juli mit klassischer Musik auf. Tickets gibt es ab Mitte April. Im Botanischen Garten starten am 2. Juli wieder die Konzerte des Augsburger Jazzsommers. Gespielt wird hier bis 6. August. Infos unter www.augsburger-jazzsommer.de.

Sommernächte: Die ganze Innenstadt eine Festzone, dieses Motto gilt bei den Augsburger Sommernächten von 3. bis 5. Juli. Es gibt Getränke, Speisen, Musik und mehr.

August 2025

Volksfest: Es geht wieder los: Der Augsburger Herbstplärrer startet am 22. August und dauert bis 7. September.

Friedensfest: Der 8. August ist Augsburgs besonderer Feiertag, dieses Jahr wird unter dem Motto „Frieden riskieren“ das 375-Jährige des Friedensfests gefeiert. Programm rund um den besonderen Tag gibt es bereits ab 8. Mai.

Augsburger Stadtsommer: Auf der Freilichtbühne finden im Rahmen des Stadtsommers mehrere Konzerte statt. Am 8. August tritt dort Haindling auf, am 9. August die Spider Murphy Gang. Am 10. August folgt Bosse, am 12. August Alex Christensen & Friends mit seiner Classical Dance Show. Infos: augsburger-stadtsommer.de.

September 2025

Festival: Das Straßenkünstlerfestival La Strada lockt jedes Jahr tausende Besucher. Termin ist heuer von 12. bis 14. September, Spielort ist die Augsburger Innenstadt.

Oktober 2025

Kabarett: Bülent Ceylan ist mit seinem Programm „Yallah Hopp!“ am 9. Oktober im Kongress am Park zu sehen.

Konzert: Austro-Pop mit Rainhard Fendrich steht am 10. Oktober in der Schwabenhalle an. Der Sänger präsentiert im Rahmen seiner Tournee „Nur ein Wimpernschlag“ Songs aus 45 Jahren.

Icon Vergrößern Eine Attraktion nicht nur für die Jakobervorstadt: die Dult. Foto: Annette Zoepf (Archivfoto) Icon Schließen Schließen Eine Attraktion nicht nur für die Jakobervorstadt: die Dult. Foto: Annette Zoepf (Archivfoto)

Märkte: Die Herbstdult lädt von 4. bis 12. Oktober zum Bummel unter freien Himmel. Die Nacht zum Tag macht die Shopping Night am 18. Oktober. Die Geschäfte in der Innenstadt haben dann bis 23 Uhr geöffnet.

Sonstiges: Die Lechhauser Kirchweih steigt von 4. bis 12. Oktober.

November 2025

Messe: Für Spielefans steht wieder die „Spielwiesn“ auf der Messe an. Termin ist vom 7. bis 9. November in den Hallen 5, 6 und 7.

Christkindlesmarkt: Eröffnet wird der Augsburger Christkindlesmarkt am 24. November. Er dauert traditionell bis zum 24. Dezember.