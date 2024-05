Intersana: Gesundheitsmesse zieht 4500 Besucher an

Nach dem Neustart im Jahr 2023 ist die Intersana in diesem Jahr weiter gewachsen. Die Veranstalter zeigen sich zufrieden mit der Entwicklung.

Drei Tagen lang drehte sich auf der Intersana in Augsburg alles um die Gesundheit. Zum Abschluss der Messe zogen die Veranstalter am Sonntag ein positives Resümee. Mit mehr als 100 Ausstellern und rund 4.500 Besuchern verzeichne die Messe ein erfreuliches Wachstum sowohl bei Ausstellern als auch bei Besuchern.



Drei Tage lang war die Halle 5 der Messe Augsburg eine Erlebniswelt mit den fünf Themenbereichen Medizin, Sport, Ernährung, Familie und Naturheilkunde, in der sich alles um das gesundheitsbewusste Leben drehte. Die Besucher zeigten laut Veranstalter viel Interesse an den zahlreichen Angeboten, den Workshops und dem abwechslungsreichen Programm der Messe. Impulsvorträge, Gesundheits-Checkup, Live-Cooking, Live-Trainings und weitere Highlights machten aus der Intersana 2024 ein Erlebnis, bei dem Groß und Klein auf ihre Kosten kamen. Auch die Aussteller zeigten sich äußerst zufrieden mit der Messe und lobten laut Pressemitteilung insbesondere die Qualität der Gespräche, die sie mit den Besuchern führen konnten.

Auch 2025 soll es wieder eine Intersana in Augsburg geben

„Aussteller und Besucher sind begeistert", sagt Lorenz A. Rau, Geschäftsführer der Messe Augsburg. Er bestätigt die Relevanz der Intersana als führendes Gesundheits- und Lifestyle-Event in der Region. Man sei sehr zufrieden mit dem Verlauf und dem Wachstum der Messe – die konzeptionelle Überarbeitung zeige ihre Wirkung. So sah es auch Matthias Schmid, Gesamtleiter Werbevermarktung bei der Mediengruppe Pressedruck. "Die Intersana ist eine starke Messe im Namen der Gesundheit, das konnten die Besucher wieder erleben." Deshalb werde sie im Frühjahr 2025 in gewohnter Zusammenarbeit der Messe Augsburg und der Mediengruppe Pressedruck wieder im Messezentrum Augsburg stattfinden. (gau)

Lesen Sie dazu auch