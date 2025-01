Von Jagen und Fischen bis Gesundheit: Das bietet das Messe-Jahr 2025

Nach dem Zimzum-Festival ist die „Jagen und Fischen“ von 17. bis 19. Januar das nächste große Ereignis auf dem Gelände der Messe Augsburg. Anfang März folgt dann eine neue Verbrauchermesse und im Herbst kommt schließlich die Spielwiesn zurück. Was sonst noch im Augsburger Messejahr geboten ist und was Besucherinnen und Besucher der „Jagen und Fischen“ erwartet.

Zuletzt kamen rund 23.000 Besucherinnen und Besucher zur „Jagen und Fischen“, um sich über neueste Trends der Branche zu informieren. Aktuell gibt es laut Forstverwaltung etwa 6500 gültige Fischerei- und rund 630 Jagdscheine in Augsburg. Aber auch Laien interessieren sich für das Geschehen rund um den Themenkomplex. Der Veranstalter, die Messe Augsburg, greift das auf und passt das Programm entsprechend an. Während es in diesem Jahr erstmals eine Herstellertour gibt, bei der sich Jungjäger in geführten Rundgängen umfassend über das zukünftige Werkzeug eines Jäger informieren können, gibt es parallel ein Programm für Naturliebhaber und Familien.

Messe „Jagen und Fischen“ richtet sich auch an Familien und Naturliebhaber

Zum Angebot gehören auch in diesem Jahr der begehbare Zukunftswald sowie verschiedene Erlebniswelten. Bei der Erlebniswelt Jagen dreht sich alles um das Wildschwein. Die Erlebniswelt Jagdgebrauchshunde zeigt mit Vorführungen über 50 Hunderassen im Einsatz. Die Erlebniswelt Fischen demonstriert den Einfluss des Klimawandels auf den Lebensraum, Gewässer und welche Auswirkungen dieser auf die Artenvielfalt hat. Ergänzt wird das Programm durch Aussteller zu den Themen, Vorträge und Foren sowie zwei Showküchen mit den Schwerpunkten Fisch und Wild. Für Familien gibt es neu den Entdecker-Guide, um schnell herauszufinden, welche Programmpunkte und Aktivitäten für die Kleinen geboten werden.

Der Kartenvorverkauf für die „Jagen und Fischen“ hat bereits begonnen. Ein Online-Ticket für Erwachsene kostet 13 Euro (ermäßigt 12 Euro), Familien bezahlen online 31 Euro. An der Tageskasse sind die Tickets teurer. Kinder bis 14 Jahren sind grundsätzlich kostenlos. Weitere Infos gibt es unter www.jagenundfischen.de.

Mit der A\FAIR kommt ein neues Format nach Augsburg

Neben der „Jagen und Fischen“ gibt es auch in diesem Jahr weitere Verbrauchermessen auf dem Augsburger Messegelände. Zwar scheidet die Traditions-Messe afa aus dem Messekalender aus, dafür hat die Messe selbst ein neues Format kreiert. Die A\FAIR findet von 7. bis 9. März erstmals statt. Sie bespielt die Themenwelten „Freizeit & Tourismus“, „Heim & Genuss“ sowie „Region & Heimat“ und bildet das Dach für bekannte Messen wie die Immobilientage, die Volt (E-Mobilität), die Creativmesse (Do It Yourself) und die Gesundheitsmesse Intersana. Fünf Messen in sieben Hallen und mit einem Ticket: So wirbt der Veranstalter.

Im Mai kommt dann wieder die Kazel Expo, ein europaweites Konzept, das Kulinarik, Mode und Musik in den Fokus rückt und Festival-Charakter hat. Dahinter steht ein Familienunternehmen aus Dortmund, das türkische Kunst und Kultur näherbringen will. Im November (7. bis 9.) wird die Messe dann wieder zum großen Spielplatz, wenn die Spielemesse Spielwiesn zurückkommt.