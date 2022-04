Am Samstag eröffnet die Dult - ganz ohne Auflagen

Nach Ausfällen und Auflagen während Corona beginnt die Dult in Augsburg am 16. April ohne Einschränkungen. 117 Händler sind dabei - auch mit neuen Angeboten.

Für 117 Händlerinnen und Händler dürfte es eine der besten Nachrichten seit Langem sein: Die Augsburger Dult findet diesmal ohne Auflagen und Zugangsbeschränkungen statt. Am Samstag, 16. April, wird Schwabens längstes Freiluftkaufhaus zwischen dem Augsburger Vogel- und Jakobertor offiziell eröffnet. Sie dauert bis 1. Mai.

Dult in Augsburg beginnt am Karsamstag - ohne Corona-Auflagen

Während der Corona-Pandemie war der traditionelle Jahrmarkt, der im Jahr 967 erstmals als "führnehmer Markt" erwähnt worden war, teils ganz ausgefallen oder fand unter Auflagen statt. Nun, da die meisten Corona-Regeln gefallen sind, kehrt auch auf der Dult wieder Normalität ein. Das städtische Marktamt hat 117 Markthändler zugelassen, viele sind schon seit 30 Jahren und länger Beschicker der Dult. Insgesamt hatte es 180 Bewerbungen gegeben.

Die Dult ist bei vielen Augsburgerinnen und Augsburgern sehr beliebt. Foto: Annette Zoepf

Eröffnet wird die inzwischen 136. Dult am Karsamstag um 9.30 Uhr am Vogeltor. Von der Stadt wird Dritter Bürgermeister Bernd Kränzle dabei sein. Bis zum 1. Mai ist dann täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Die Marktstände sind zwischen den beiden Toren wieder beidseitig auf einer Länge von über 1000 Metern aufgebaut.

Auf der Augsburger Dult sind diesmal auch neue Händler vertreten

Neu sind laut Stadt in diesem Jahr Insektenhotels, Ingwerprodukte, Genussartikel für den Hund, Modeln aus Kirsch- und Ahornholz und vieles mehr. Bekannte Anbieter wie der Billige Jakob, Gewürz- und Blumenhändler, Staubsauger- und Putzmittelverkäufer sind wieder mit von der Partie. So mancher Augsburger und manche Augsburgerin kauft bestimmte Waren jedes Jahr nur auf der Dult, der Jahrmarkt hat für Augsburg auch eine große wirtschaftliche Bedeutung, so die Stadt.

Am Vogeltor gibt es wie immer das Kinderkarussell, im Schulhof der Elias-Holl-Volksschule (Obere Jakobermauer 18) wird ein barrierefreier Toilettencontainer und am Vogeltor ein weiterer Toilettencontainer für Gäste bereitgestellt.

Lesen Sie dazu auch

Anfahrt zur Dult 2022 in Augsburg

Die Straßenbahnlinien 1 (Haltestelle Jakobertor) und 6 (ca. zehn Minuten Fußweg von der Haltestelle Gärtnerstraße) bringen Besucherinnen und Besucher zur Dult, ebenso fährt der Bus der Linien 22 (Haltestelle Jakobertor) und 35 (Haltestelle City Galerie / VHS) zur Dult. Wer mit dem Auto kommt, kann seinen Wagen im Parkhaus der City-Galerie abstellen.

39 Bilder So schön ist die Herbstdult 2021 in Augsburg Foto: Annette Zoepf

Für die Anwohnerinnen und Anwohner ist im Bereich Jakobermauer/Vogelmauer laut Stadt eine Verbesserung durch die Verkehrsregelung "Bewohnerparken" eingetreten. Für Anwohner mit Ausweisplaketten werden während der Dult Ersatzstellplätze auf der Ostseite des Oberen Grabens zur Verfügung gestellt. (AZ, nip)