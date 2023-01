Wetterdienst warnt in der Region vor Eisregen

Am Freitagvormittag warnt der Deutsche Wetterdienst in Teilen Bayerns vor Eisregen. Auch die Region Augsburg ist betroffen.

Es ist glatt auf Bayerns Straßen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Freitagmorgen in mehreren Landkreisen vor Glätte, Frost und Eisregen. Auch Schwaben ist davon betroffen. Bis vorerst 8 Uhr gilt auch in der Region Augsburg eine amtliche Warnung vor Glätte durch gefrierenden Regen. Es kann bis zu –2 Grad kalt sein. Die Warnung gilt fast für die komplette Südhälfte Bayerns.

Eisregen: Das empfiehlt der Deutsche Wetterdienst

Bei gefrierendem Regen fällt Regen oder Sprühregen aus einer wärmeren in eine kältere Luftschicht. Treffen die unterkühlten Wassertropfen auf den gefrorenen Boden, werden sie direkt zu Eiskristallen und überziehen Straßen, Gebäude und Autos mit einer dünnen Eisschicht. Das Phänomen wird deshalb auch Eisregen genannt.

Der DWD empfiehlt, nicht notwendige Aufenthalte im Freien und Fahrten zu vermeiden. Wenn das nicht möglich ist, sollte man sein Verhalten im Straßenverkehr anpassen und Verzögerungen und Behinderungen einplanen.

So ist das Wetter aktuell in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags -1°C, nachmittags 0°C und abends -2°C. Es wird heute voraussichtlich 0 Sonnenstunden geben.

Wetter in Augsburg: Sonne, Wolken und Schnee in dieser Woche

Am Freitag und Samstag soll es in der Region wieder vereinzelt schneien. Erst am Samstag in der zweiten Tageshälfte soll es laut dem DWD wieder trocken bleiben und zwischenzeitlich sonnig werden. Das Wetter in dieser Woche in Augsburg im Überblick:

Auch bis Samstagmittag rechnet der DWD mit leichtem Schneefall. Am Nachmittag wechseln sich dann Sonne und Wolken ab. Die Temperaturen liegen dabei bei –2 bis 0 Grad.

Der Sonntag soll dann trocken bleiben. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken sinkt die Temperatur allerdings auf bis zu –6 Grad.