Firnhaberau/Gersthofen

vor 30 Min.

Fernblick, Wanderziel und Fitnessstrecke: Was den Müllberg so reizvoll macht

Picknickplatz am Gipfelkreuz des Müllbergs mit Blick über Augsburg.

Plus Der künstliche Hügel im Norden Augsburgs lockt Gesundheitsbewusste und Schulklassen an. Er ist aus 7,4 Millionen Kubikmetern Deponiematerial entstanden.

Von Franz Häußler Artikel anhören Shape

Gegen Ende des Schuljahrs war der Müllberg im Norden Augsburgs des Öfteren Ziel von Schulklassen. Sie passierten die Zugänge an der Gersthofer (Nord) oder an der Firnhaberauer Seite (Süd) und erwanderten auf dem 2400 Meter langen Wegenetz den rund 50 Meter hohen Hügel aus 7,4 Millionen Kubikmetern Deponiematerial. Rund um das Gipfelkreuz wurde die Kuppe bei Klassenausflügen rasch zum Picknickplatz. Felsquader am Gipfelkreuz, Sitzbänke und Betondeckel auf Gasschächten dienten als "Tische" für das Mitgebrachte aus Rucksäcken.

Selten zeichnet sich die mit Teleobjektiv herangezoomte Bergkulisse am Horizont so klar ab. Foto: Franz Häußler

Stammbesucherinnen und -besucher des Müllbergs freuten sich über die Belebung. Je nach Tageszeit und Wetter genießen sie ansonsten oftmals allein die Ruhe auf dem Gipfelplateau. Am frühen Vormittag wird der Hügel mit zwei Wegrouten regelmäßig zur Trimmstrecke. Je nach Alter und Kondition wird der Hügel im Spaziergang-Modus, zügig oder im Laufschritt bezwungen. Sportliche junge Frauen und Männer legen eine Zusatzrunde auf dem oberen Wegenetz ein, ehe sie wieder bergab zu einem der beiden Ausgänge traben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen