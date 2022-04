Fall Merkle: Wer kontrolliert die Überstunden städtischer Mitarbeiter?

(edit/mod/Ausdrucksweise)



Es ist ja schön und gut das wir in Deutschland leben! Das wir alles bekommen und es sich um jeden gekümmert wird. Das es uns echt prächtig geht will ich nicht bezweifeln.

Das es aber dann solche gibt wo alles komplett ausnutzen und versuchen sich als Gutmensch hinzustellen...... Echt was soll das?!? Eine 4 Tage Woche für alle, Rente mit 53 und 1000 € Grundeinkommen!! :D und ein ÜBERSTUNDENVERBOT FÜR ALLE IN DEUTSCHLAND!! Dann haben wir Solche Probleme nicht mehr!

Bei Ihm ist es Publik geworden... Was ist mit den andern Millionen Arbeitnehmern, die Stunden schieben bis zur Bewusstlosigkeit Krankheit etc... Und da reichen solche lächerlichen 4500 Stunden in den Jahren absolut nicht aus?! Da hat man einfach kein Bock mehr zu Arbeiten..... Hoffentlich geht unser Land mal unter! Alzu lange wirds auch nicht mehr dauern.....leider es war echt schön, bis vor ein paar Jahren.





