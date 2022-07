Hebammen in Augsburg - Adressen, Kontaktdaten und Parkmöglichkeiten

Wir stellen Ihnen eine Liste aller Hebammen in Augsburg vor - inklusive Adressen, Kontakt- und Parkmöglichkeiten.

Es gibt wohl wenige Bereiche, in denen Vertrauen eine so große Rolle spielt wie bei einer Entbindung. Die Wahl der richtigen Hebamme steht daher bei werdenden Eltern und all jenen, die sich mit dem Thema Familienplanung ernsthaft auseinandersetzen sehr weit oben auf der persönlichen Agenda. Wir stellen Ihnen im Folgenden alle Hebammen vor, die im erweiterten Augsburger Stadtgebiet praktizieren und liefern Ihnen dabei sowohl Adressen, Kontakt- und Parkmöglichkeiten als auch den Leistungsumfang der jeweiligen Praxis.

Wir beginnen unsere Liste mit Hebammen, die in der Innenstadt von Augsburg ansässig sind und bewegen uns anschließend in die äußeren Stadtbezirke vor.

Innenstadt Augsburg: Diese Hebammen sind hier ansässig

Hebammenpraxis anima

Adresse: Auf dem Kreuz 7, 86152 Augsburg

Auf dem Kreuz 7, 86152 Leistungen: Das Hebammenteam um Daniela Goebl bietet neben der Betreuung vor, während und nach der Schwangerschaft auch Ernährungsberatung und Yoga-Kurse für Schwangere an.

Kontakt: Die anima Hebammenpraxis können Sie zu den üblichen Geschäftszeiten telefonisch unter 0821 / 218 665 - 6 sowie per

E-Mail über info@hebammenpraxis-anima.de erreichen.

Parkmöglichkeiten und Erreichbarkeit : Über die Haltestelle "Mozarthaus" ( Straßenbahnlinie 1) ist die Hebammenpraxis innerhalb weniger Minuten fußläufig erreichbar. Die Praxis selbst bietet keine designierten Parkmöglichkeiten an, jedoch gibt es im Umkreis von 50 Metern diverse kostenpflichtige Parkmöglichkeiten .

Hebammenpraxis Monika Epple

Adresse: Stephansplatz 7, 86152 Augsburg

7, 86152 Leistungen: Monika Epple bietet eine Betreuung von Schwangeren sowie Geburtshilfe an.

Kontakt: Sie können die Hebamme Monika Epple telefonisch unter 0171 / 864 019 - 2 erreichen.

Parkmöglichkeiten und Erreichbarkeit : Über die Haltestelle "Mozarthaus" ( Straßenbahnlinie 1) ist die Hebammenpraxis innerhalb kurzer Zeit fußläufig erreichbar. Parkmöglichkeiten sind im Umkreis gegeben.

Hebammenpraxis Augsburg - Dein Kinderreich

Adresse: Henisiusstraße 1, 86152 Augsburg

Henisiusstraße 1, 86152 Leistungen: Das Team um die Hebamme Anne Tschauner bietet seit 2012 neben den klassischen Hebammenleistungen ein breites Portfolio an Vor- und Nachsorgebehandlungen an. Dazu zählen unter anderem Pränatal-Yoga und Pilates für Mütter.

Kontakt: Die Hebammenpraxis - Dein Kinderreich ist via E-Mail über info@kinderreich-augsburg.de zu erreichen.

Parkmöglichkeiten und Erreichbarkeit : Besucherinnen und Besucher der Hebammenpraxis können eine kostenpflichtige Tiefgarage nutzen.

Hebamme Carolin Adamson

Adresse: Spenglergäßchen 9, 86152 Augsburg

Spenglergäßchen 9, 86152 Leistungen: Die Hebamme Carolin Adamson bietet klassische Hebammenleistungen wie etwa Vor- und Nachsorge von Schwangeren an.

Kontakt: Sie können Carolin Adamson telefonisch unter 0176 / 629 712 - 04 erreichen. Wenn Sie den Kontakt lieber per E-Mail herstellen möchten, können Sie dies über carolin.adamson@yahoo.com tun.

Parkmöglichkeiten und Erreichbarkeit : Über die Haltestelle "Dom/Stadtwerke" ( Straßenbahnlinie 1) gelangen Sie innerhalb weniger Minuten zur Hebamme.

Hebammenpraxis Frauenmantel - Claudia Klüver

Adresse: Bei St. Barbara 2 ½, 86152 Augsburg

Bei 2 ½, 86152 Leistungen: Claudia Klüver bietet neben klassischen Hebammenleistungen wie etwa Vor- und Nachsorge von Schwangeren auch Hausbesuche und die Behandlung mit ätherischen Ölen an.

Kontakt: Telefonisch ist die Hebamme Claudia Klüver unter 0821 / 219 077 - 0 erreichbar. Per E-Mail können Sie über hebamme@kluever-augsburg.de Kontakt aufnehmen.

Parkmöglichkeiten und Erreichbarkeit : Über die Haltestelle "Dom/Stadtwerke" ( Straßenbahnlinie 1) gelangen Sie fußläufig innerhalb kurzer Zeit zur Hebamme Claudia Klüver .

Hebamme Christina Steinocher

Adresse: Gartenstraße 2, 86152 Augsburg

2, 86152 Leistungen: Die Hebamme Christina Steinocher bietet zusätzlich zu den klassischen Hebammenleistungen auch Beckenbodengymnastik an.

Die Hebamme bietet zusätzlich zu den klassischen auch Beckenbodengymnastik an. Kontakt: Telefonisch ist Christina Steinocher unter 0821 / 508 379 - 7 erreichbar. Per E-Mail können Sie Christina Steinocher über steinocher@web.de kontaktieren.

Doris Mayer

Adresse: Argonstraße 6, 86153 Augsburg

Argonstraße 6, 86153 Leistungen: Doris Mayer bietet den gesamten Leistungskatalog einer Hebamme an und gibt zusätzliche Tanzkurse für Schwangere.

Kontakt: Die Hebamme Doris Mayer ist telefonisch unter 0821 / 438 090 - 0 erreichbar.

Parkmöglichkeiten und Erreichbarkeit : Über die Haltestelle " Jakobertor " ( Straßenbahnlinie 2) gelangen Sie fußläufig innerhalb kurzer Zeit zur Hebamme Doris Mayer .

Susanne Zirhut

Adresse: Schwibbogenmauer 22, 86150 Augsburg

Schwibbogenmauer 22, 86150 Leistungen: Zusätzlich zu klassischen Hebammenleistungen bietet die Hebamme Susanne Zirhut Schwimmkurse für Neugeborene an.

Kontakt: Susanne Zirhut ist telefonisch unter 0178 / 498 709 - 1 erreichbar.

Parkmöglichkeiten und Erreichbarkeit : Über die Haltestelle "Margaret" (Buslinie 23) erreichen Sie in wenigen Minute die Hebamme Susanne Zirhut zu Fuß.

Diese Hebammen arbeiten in Augsburg-Pfersee

Sarah Alfa-Touré

Adresse: Zweibrückenstraße 20, 86157 Augsburg

Zweibrückenstraße 20, 86157 Leistungen: Zusätzlich zu klassischen Hebammenleistungen bietet die Hebamme Sarah Alfa-Touré auch Babymassagen an.

Kontakt: Sarah Alfa Touré ist telefonisch unter 0821 / 229 285 - 9 oder unter 0151 / 509 877 - 51. Alternativ können Sie auch unter kontakt@nativ-hebammenpraxis.de Kontakt aufnehmen.

Parkmöglichkeiten und Erreichbarkeit : Über die Haltestelle " Eberlestraße " ( Straßenbahnlinie 6) erreichen Sie in wenigen Gehminuten die Hebammepraxis von Sarah Alfa-Touré .

Hebamme Olga Emeljanova

Adresse: Augsburger Straße 5 1/2, 86157 Augsburg

5 1/2, 86157 Leistungen: Olga Emeljanova bietet in ihrer Praxis neben dem klassischen Repertoire einer Hebamme auch Akupunktur für Schwangere sowie Crashkurse für werdende Eltern an.

Kontakt: Sie können die Hebamme Olga Emeljanova während der üblichen Geschäftszeiten telefonisch unter 0162 / 93 85 74 - 8 oder per E-Mail unter olgaemeljanov@web.de erreichen.

Parkmöglichkeiten und Erreichbarkeit : Die Haltestelle " Eberlestraße " ( Straßenbahnlinie 6) liegt nur wenige Meter von der Praxis von Olga Emeljanova entfernt.

Hebamme Ina Kreb

Adresse: Am Webereck 12b, 86157 Augsburg

Am Webereck 12b, 86157 Leistungen: Bei der Hebamme Ina Kreb können Sie neben klassischen Leistungen einer Hebamme auch Babymassagen und Yoga für Schwangere erhalten.

Kontakt: Während der üblichen Geschäftszeiten errreichen Sie Die Hebamme Ina Kreb telefonisch unter 0821 / 99 88 63 - 3 oder über das Kontaktformular auf ihrer Webseite.

Parkmöglichkeiten und Erreichbarkeit : Über die Haltestelle " Eberlestraße " ( Straßenbahnlinie 6) ist die Praxis von Ina Kreb innerhalb kurzer Zeit fußläufig zu erreichen.

Diese Hebammen arbeiten in Augsburg-Oberhausen

Hebammenpraxis Augsburg

Adresse: Zollernstraße 73, 86154 Augsburg

Zollernstraße 73, 86154 Leistungen: Das Team rund um die Hebamme Andrea Reutter bietet die gesamte Bandbreite an Hebammenleistungen an. Darüber hinaus gibt es beispielsweise Mutter-Kind Yogakurse sowie Teeberatungen.

Kontakt: Sie erreichen das Team der Hebammenpraxis telefonisch unter 0821 / 517 85 - 9

Parkmöglichkeiten und Erreichbarkeit : Die Haltestelle "Zollernstraße" ( Straßenbahnlinie 4) liegt nur wenige Minuten von der Hebammenpraxis Augsburg entfernt. Zusätzlich werden einige kostenfreie Parkplätze zur Verfügung gestellt.

Diese Hebammen arbeiten in Augsburg-Kriegshaber

FIT FOR FAMILY - Hebammenpraxis

Adresse: Mittlere Osterfeldstraße 4, 86156 Augsburg

Mittlere Osterfeldstraße 4, 86156 Leistungen: Das Hebammenteam um Andrea Zapf-Lohr bietet neben dem klassischen Leistungsspektrum von Hebammen auch Einzel- und Paarberatungen für Eltern sowie Fußpflege für Schwangere an.

Kontakt: Sie erreichen das Team der Hebammenpraxis telefonisch unter 0172 / 842 405 - 5

Parkmöglichkeiten und Erreichbarkeit : Die Haltestelle "Kriegshaber" ( Straßenbahnlinie 2) liegt nur wenige Gehminuten von der Hebammenpraxis Fit for Family entfernt. Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit die kostenfreien Parkplätze der Praxis zu nutzen.

Bei Notfällen während der Schwangerschaft kontaktieren Sie bitte Ihren Frauenarzt oder die Rettungsleitstelle unter 112!